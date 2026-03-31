Orașul italian de coastă Pesaro, o destinație populară și printre români, introduce din luna aprilie o interdicție totală a fumatului pe plajă. Cei care nu respectă noua regulă riscă amenzi usturătoare, cuprinse între 25 și 500 de euro. Măsura se aplică pe toate plajele acestui oraș de la Marea Adriatică.

Reguli stricte și pentru țigările electronice

Noua reglementare este cât se poate de clară și vizează inclusiv țigările electronice. Iar singura excepție de la regulă o reprezintă barurile de pe plajă, dar și aici există o condiție. Administratorii trebuie să amenajeze spații speciale pentru fumători și, clar, să asigure suficiente scrumiere.

De aplicarea legii se vor ocupa poliția locală și garda de coastă. Aceasta din urmă va supraveghea respectarea regulilor în zona apei și pe o distanță de până la 200 de metri de țărm (o distanță deloc de neglijat).

De ce a fost luată decizia

Autoritățile din Pesaro au explicat că decizia a fost luată pentru protejarea mediului. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu un chiștoc de țigară aruncat pe nisip? E drept că pare un gest mărunt, dar lucrurile stau puțin diferit.

Chiștoacele de țigară sunt fabricate din acetat de celuloză, un tip de plastic care se descompune extrem de greu, în 10 până la 15 ani. Fiecare filtru cântărește, în medie, aproximativ 0,3 grame. Odată aruncat, eliberează toxine și microplastice care poluează marea.

O problemă reală.

Pesaro nu este un caz singular

Dar Pesaro nu este primul oraș italian care adoptă astfel de măsuri. În aceeași regiune, Sirolo și San Benedetto del Tronto au introdus deja interdicții similare pe plaje sau chiar în piețele publice. Un alt exemplu este orașul Bibione, unde fumatul a fost interzis de-a lungul a opt kilometri de coastă, cu excepția zonelor special amenajate.

Reguli asemănătoare există și în alte regiuni turistice importante, precum Sardinia, Apulia și Liguria.

Numai că, la nivel național, Italia nu are încă o lege care să interzică fumatul pe plaje. Există în schimb o interdicție clară privind aruncarea chiștoacelor în apă sau pe nisip, o faptă care se sancționează deja cu amenzi de până la 300 de euro.