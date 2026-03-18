Funeralii la Teheran pentru șeful securității Ali Larijani ucis de Israel

Mii de iranieni au ieșit miercuri pe străzile din Teheran pentru funeraliile șefului securității, Ali Larijani. Acesta, unul dintre cei mai importanți oficiali ai regimului, a fost ucis într-un atac aerian coordonat de Israel, care a lovit direct capitala iraniană. Tensiunile escaladează rapid în întreaga regiune.

O pierdere strategică pentru regim

Moartea lui Larijani, confirmată oficial de autoritățile de la Teheran, reprezintă cea mai grea pierdere a Iranului de la începutul conflictului. E drept că situația era deja explozivă, mai ales după loviturile comune israeliano-americane din 28 februarie care au dus la moartea liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei. Larijani, în vârstă de 68 de ani, era considerat mâna dreaptă a liderului suprem, fiind responsabil direct de supraviețuirea regimului și de politicile sale regionale. experții subliniază că el era cel care implementa și coordona toate strategiile de securitate și apărare.

Riposta a venit imediat

Iar răspunsul Iranului nu s-a lăsat așteptat. În urma atacului, Teheranul a lansat rachete asupra zonei Tel Aviv, provocând moartea a cel puțin doi civili, conform rapoartelor israeliene. În același timp, țările din Golful Persic au fost nevoite să intercepteze rachete și drone care se îndreptau către baze strategice, inclusiv către unități militare americane, pe fondul escaladării tensiunilor.

E un haos total în regiune.

Amenințări directe de la Teheran

Funeraliile de miercuri dimineață nu sunt doar pentru Larijani, ci și pentru un alt oficial de rang înalt, Gholamreza Soleimani, ucis în același atac. În acest context, șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a transmis un avertisment extrem de dur într-un comunicat oficial. „Răspunsul Iranului la asasinarea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională va fi decisiv și regretabil”, a declarat Hatami. Nici Gardienii Revoluționari nu au rămas tăcuți, subliniind că moartea lui Larijani va inspira atacuri suplimentare și va alimenta o „trezire națională”.

Repercusiuni la nivel global

V-ați întrebat care sunt efectele concrete pentru restul lumii? Ei bine, închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran a perturbat deja serios transporturile internaționale de petrol, menținând prețul țițeiului la un nivel ridicat, în jur de 100 de dolari pe baril. Ca replică, Statele Unite au atacat mai multe situri de rachete iraniene de-a lungul coastei pentru a proteja rutele comerciale.

Președintele american, Donald Trump, a criticat reticența aliaților de a contribui la securizarea strâmtorii (o problemă mai veche), dar a subliniat că SUA nu are nevoie de sprijin extern pentru a-și atinge obiectivele.