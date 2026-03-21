Gata cu banii la parcagii Apelul ferm al Primăriei Capitalei și Poliției Locale

Poliția Locală și Primăria București au lansat un apel comun către șoferi. Mesajul este simplu și direct: nu mai oferiți bani parcagiilor ilegali care acționează în zonele aglomerate ale Capitalei. Autoritățile spun că fenomenul, deranjant pentru mulți, trebuie oprit.

O formă de înșelăciune

Poliția Locală a Municipiului București a transmis vineri un mesaj tranșant, însoțit de imagini surprinse de camerele de supraveghere. Definiția lor pentru această practică este fără echivoc: „Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor”. Dar cum vine asta, mai exact? Oficialii explică faptul că fiecare leu oferit acestor persoane nu face decât să le mențină în stradă și să încurajeze perpetuarea fenomenului.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Dincolo de aspectul deranjant, autoritățile încadrează fapta mult mai grav. „Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită”, transmit reprezentanții Poliției Locale.

Mesajul Primăriei Capitalei

La scurt timp, și Primăria București s-a alăturat demersului cu un mesaj la fel de clar, subliniind nevoia de implicare a cetățenilor. Până la urmă, fără „clienți”, afacerea nu poate funcționa. Apelul lor sună astfel: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! Doar împreună reuşim să stopăm fenomenul”.

Un apel la responsabilitate civică.

V-ați gândit vreodată că gestul de a oferi câțiva lei, poate din grabă sau pentru a evita o discuție, alimentează de fapt o rețea de înșelăciune? Autoritățile mizează pe conștientizarea acestui fapt de către șoferi.

Zonele fierbinți și acțiunile poliției

Și nu e vorba de o problemă teoretică. Poliția Locală acționează constant în teren. Echipajele sunt trimise să îi amendeze pe cei prinși în fapt, de multe ori fiind ghidate de operatorii care îi observă pe camerele de supraveghere (sistemul video fiind unul dintre instrumentele principale în această luptă).

Autoritățile au identificat și o hartă a celor mai frecvente locuri unde acționează acești indivizi. Pe lista zonelor fierbinți se numără:

Sala Palatului

Curtea de Apel

Spitalul Universitar

Piaţa Naţiunile Unite

Palatul CEC de pe Calea Victoriei