Românii care sperau la gaze mai ieftine direct de la producătorul național mai au serios de așteptat. Romgaz nu va intra pe piața de furnizare pentru populație de la 1 aprilie, așa cum promisese anterior. Noul termen, în cel mai optimist scenariu, este primăvara anului 2027, o amânare care ridică mari semne de întrebare.

Paradoxul gazului ieftin

Dar cum s-a ajuns aici? La prima vedere, pare un nonsens. Compania de stat susține că este pregătită din punct de vedere tehnic și are toată infrastructura și capacitatea operațională necesare pentru a livra gaze direct consumatorilor casnici. Atunci unde e problema?

Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Romgaz nu mai dispune, în acest moment, de cantitățile de gaze necesare pentru a intra pe piața de retail. Motivul este o obligație legală: compania este forțată să vândă o mare parte din producția proprie la un preț reglementat, plafonat, către furnizorii existenți. gazul care ar putea fi vândut direct și mai ieftin populației este folosit, de fapt, pentru a menține sub control facturile actuale ale tuturor românilor (prin intermediul altor furnizori), lăsând producătorul fără marfă pentru propriii săi potențiali clienți.

Un orizont de timp dezamăgitor

Noul calendar înaintat de companie este, hai să fim serioși, de-a dreptul descurajant pentru oricine spera la o factură mai mică în viitorul apropiat. Primele oferte dedicate populației sunt estimate a fi lansate abia în luna decembrie 2026.

Și stați puțin, că asta nu e tot.

Iar livrările efective de gaze în casele oamenilor, pe baza acelor oferte, ar putea începe de-abia de la 1 aprilie 2027. Promisiunea inițială, cea cu 1 aprilie anul curent, pare acum o glumă proastă.

Ce înseamnă asta pentru buzunarul românilor?

V-ați gândit ce impact are această amânare, dincolo de simple date? Vestea vine într-un context deja complicat. Există deja un risc real ca facturile la gaze să crească, pentru că gazele românești, mai ieftine, nu acoperă integral consumul național. asa ca, furnizorii sunt nevoiți să cumpere diferența din piața liberă, la prețuri tot mai mari.

Numai că, fără un nou jucător de stat pe piață care să crească concurența, presiunea pe prețuri s-ar putea accentua. Până la urmă, amânarea intrării Romgaz înseamnă că românii rămân captivi în actualul sistem de furnizori, așteptând aproape trei ani pentru o alternativă care, teoretic, ar fi trebuit să fie deja disponibilă.