Grupul chinez Geely a prezentat un nou sistem hibrid inteligent, denumit i-HEV, care promite să redefinească regulile jocului în segmentul vehiculelor hibride. Într-un test realizat pe autostradă, un model Emgrand echipat cu această tehnologie a înregistrat un consum de combustibil de doar 2,22 litri la 100 de kilometri, un adevărat record. Obiectivul este clar: contestarea dominației producătorilor auto japonezi.

Un creier AI pentru eficiență maximă

Noul sistem i-HEV integrează o platformă de gestionare a energiei bazată pe inteligență artificială. V-ați gândit vreodată cum ar fi ca mașina să se adapteze singură la mediu? Ei bine, sistemul analizează în timp real condițiile de mediu, precum temperatura, umiditatea și altitudinea, pentru a optimiza consumul și a crește eficiența energetică. Și, conform Geely, oferă suficientă putere de calcul la bord pentru a permite funcții de conducere inteligentă, o caracteristică despre care compania susține că nu este încă egalată de modelele hibride japoneze cu care va concura direct.

Arhitectura i-CMA și legătura cu România

La baza noii tehnologii stau două elemente cheie: „Full-domain AI 2.0” și arhitectura „i-CMA”. Aceasta din urmă este, de fapt, o evoluție optimizată pentru hibrid a platformei CMA a Geely (o platformă modulară deja cunoscută). Iar aici lucrurile devin interesante și pentru noi. Platforma CMA este utilizată și de grupul francez Renault, cele două companii având un parteneriat care include compania Horse, cu ample activități și în România.

Cum funcționează, pe bune?

Hai să vedem cum stau lucrurile dincolo de marketing. Tehnologia i-HEV introduce „AI Cloud Power”, o inovație care gestionează în timp real sursa de energie benzină-electric, îmbunătățind eficiența generală a vehiculelor cu peste 10%. Numai că marea schimbare este la nivel de concept. Prin decuplarea motorului cu combustie de cel electric, i-HEV trece de la un sistem hibrid „centrat pe motorul cu combustie” la o configurație dirijată de motorul electric. oferă o experiență de condus autentic electrică.

Cifrele de performanță susțin această afirmație.

Vorbim de o putere a motorului electric de până la 230 kW, o funcționare pe bază de energie electrică în aproape 80% din timp, o viteză maximă în modul EV de 66 km/h și o accelerație descrisă ca fiind „vivace”. Noul sistem hibrid i-HEV va fi lansat anul acesta pe mai multe modele Geely.

Războiul hibridelor

De la lansarea modelului Prius de către Toyota, în 1997, producătorii auto japonezi și-au consolidat poziția pe piața globală a vehiculelor hibride. E drept că au dominat autoritar. După ce au ajuns forța dominantă pe piața globală a mașinilor complet electrice (BEV), producătorii chinezi par acum gata să atace și segmentul sistemelor hibride de toate tipurile – mHEV, HEV, PHEV și EREV.