Pensiile din sistemul public vor crește în 2027, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Procentul majorării nu a fost anunțat. Pentru pensionari, suma în lei va depinde de pensia pe care o primesc și de creșterea stabilită.

Nazare a spus că Guvernul va lua decizia după ce va avea datele necesare. Tot el a vorbit despre o posibilă reducere a TVA la alimentele de bază, dar a prezentat-o ca pe o dorință, nu ca pe o decizie. Cumpărătorii plătesc în continuare TVA după cotele aflate în vigoare.

Cum se va stabili creșterea pensiilor în 2027

Legea pensiilor prevede majorarea, în ianuarie, a valorii folosite la calculul pensiilor. Formula adună rata medie anuală a inflației și jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut, pe baza cifrelor definitive comunicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea reală înseamnă partea care rămâne după ce este luată în calcul scumpirea prețurilor.

În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei. Aceeași lege stabilește că formula de majorare se aplică din 2027. Creșterea valorii punctului intră în calculul pensiei fiecărei persoane din sistemul public; o sumă identică în lei pentru toți pensionarii nu rezultă din această formulă.

„Am discutat despre indexarea pensiilor, trebuie să o facem”, a declarat Nazare. Ministrul a spus că decizia Guvernului va veni după strângerea datelor necesare calculului.

Ce TVA se plătește acum la alimente

De la 1 august 2025, alimentele care îndeplinesc condițiile legale au TVA de 11%, potrivit ANAF. Pentru produsele excluse de la cota redusă se aplică TVA de 21%. Printre exemplele date de ANAF pentru cota de 21% sunt cozonacul și biscuiții.

Nazare a spus că își dorește scăderea TVA la alimentele de bază, dar că trebuie cântărit efectul asupra banilor europeni pe care România îi cere prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul a amintit angajamentul privind cotele de 11% și 21% și a spus că „nici nu vreau să cresc așteptările oamenilor”.

Ce se schimbă pentru firme și ce a spus ministrul despre colete

Ministrul a anunțat și eliminarea în 2027 a impozitului minim pe cifra de afaceri. Acesta privește firmele care au avut în anul precedent vânzări de peste 50 de milioane de euro și al căror impozit pe profit calculat este sub minimul stabilit prin lege. Pentru 2026, cota folosită în formula impozitului minim este de 0,5%.

Ordonanța nr. 89/2025 limitează aplicarea acestui impozit până la 31 decembrie 2026. Pentru firmele al căror an fiscal nu coincide cu anul calendaristic, regula se poate aplica până în ultima zi a anului fiscal care se încheie în 2027.

Nazare a mai spus că taxa pe colet „a fost deja eliminată”. Taxa introdusă prin Legea nr. 239/2025 era de 25 de lei pentru un colet cu bunuri cumpărate din afara Uniunii Europene, dacă valoarea declarată era sub 150 de euro. Legea punea obligația de plată în sarcina furnizorului, expeditorului sau a firmei care facilita vânzarea.