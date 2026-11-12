Un părinte fără contract de muncă poate primi indemnizația pentru creșterea copilului dacă a avut cel puțin 12 luni de venituri sau alte perioade recunoscute de lege în cei doi ani dinaintea nașterii, potrivit regulilor în vigoare. În 2026, suma minimă este de 1.651 de lei pe lună înainte de reținerea pentru sănătate; în cont rămân 1.485,90 lei, arată datele Ministerului Muncii.

Contează lunile din cei doi ani dinaintea nașterii, nu doar situația părintelui când depune cererea. Astfel, un părinte care a lucrat în primul dintre acești doi ani poate îndeplini condiția, chiar dacă în anul următor a rămas fără contract. O pauză petrecută acasă, fără venituri sau o perioadă recunoscută de lege, nu adaugă luni eligibile.

Ce luni dau dreptul la indemnizație

Cele 12 luni cerute de lege pot proveni din salarii, activități pe cont propriu, drepturi de autor sau venituri din agricultură, silvicultură și pescuit, dacă sunt supuse impozitului pe venit. Părintele poate combina aceste venituri cu perioade recunoscute de lege ori poate strânge toate cele 12 luni numai din asemenea perioade.

Sunt recunoscute și perioadele în care persoana primește indemnizație de șomaj sau este înscrisă la agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi șomaj. Se recunosc și concediul medical, pensia de invaliditate și concediul pentru creșterea unui alt copil. Pot conta și concediul de acomodare pentru adopție sau cursurile de zi, în condițiile legii. Fiecare perioadă trebuie dovedită cu acte.

La stabilirea sumei intră veniturile eligibile ale părintelui și banii încasați în perioadele recunoscute. Pentru acestea din urmă, se folosesc veniturile lunare calculate de instituția sau persoana care le-a plătit.

Cât rămâne lunar după reținerea pentru sănătate

Indemnizația este de 85% din media veniturilor nete din cele 12 luni luate în calcul. Fișa Ministerului Muncii indică pentru 2026 un minim de 1.651 de lei și un maxim de 8.500 de lei pe lună, înainte de reținerea pentru sănătate.

Din august 2025 se opresc 10% din indemnizația stabilită pentru asigurarea de sănătate. La minimul de 1.651 de lei rămân 1.485,90 lei. La plafonul de 8.500 de lei rămân 7.650 de lei lunar.

Pentru veniturile din activități pe cont propriu, drepturi de autor, agricultură, silvicultură sau pescuit, suma poate fi recalculată după ce sunt dovedite veniturile efectiv realizate. Dacă noul calcul dă o indemnizație mai mică, sumele plătite în plus pot fi recuperate.

Unde se depune cererea și de când se acordă banii

Cererea se depune la primăria localității sau a sectorului în care părintele are domiciliul ori reședința. Apoi, agenția pentru plăți și inspecție socială din teritoriu primește dosarul. Părintele pregătește cererea și declarația pe propria răspundere, actul de identitate, certificatul de naștere al copilului și dovezile veniturilor sau ale perioadelor recunoscute, inclusiv adeverința de venit de la angajator pentru lunile lucrate.

Pentru activități pe cont propriu pot fi cerute declarația unică, actele fiscale privind veniturile și, după caz, dovada suspendării activității. Pentru șomaj, studii, concedii medicale sau pensie de invaliditate sunt necesare documente de la instituțiile care confirmă acele perioade. Plata în cont cere și dovada contului bancar.

Pentru părintele care nu are drept la concediu și indemnizație de maternitate, dreptul începe în ziua nașterii copilului, dacă depune cererea în maximum 60 de zile lucrătoare după naștere. Pentru cel care are acest drept, termenul de 60 de zile lucrătoare se calculează de la încetarea concediului de maternitate. Cererea depusă după termen aduce indemnizația de la data depunerii.

Primăria trimite agenției, până pe 5 ale lunii, dosarele înregistrate în luna precedentă. Agenția are 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru a o soluționa și încă cinci zile lucrătoare de la emitere pentru a comunica decizia. Indemnizația se acordă, în general, până când copilul împlinește doi ani sau trei ani dacă are dizabilitate.

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