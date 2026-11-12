Pe 12 noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că România ar putea pierde o parte din fondurile europene pentru investiții, deși acestea au fost deja incluse în bugetul pe 2026. Guvernul păstrează ținta de deficit la 6,2% din valoarea economiei, deși unele cheltuieli făcute ar putea rămâne în sarcina statului.

Banii vin prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul prin care România primește fonduri europene după îndeplinirea unor condiții. Ministerul Finanțelor a indicat la 15 octombrie că mai avea de încasat 6,43 miliarde de euro: 2,08 miliarde din cererea de plată numărul 5 și 4,35 miliarde din cererea finală, numărul 6. Nazare nu a anunțat încă suma pe care România ar putea să o piardă.

Bugetul pe 2026 a fost făcut presupunând că vor intra integral fondurile europene programate pentru acest an, a explicat Ministerul Finanțelor. Nazare a confirmat că banii din cererile 5 și 6 au fost trecuți în buget încă de la începutul anului.

Cheltuielile deja făcute pot rămâne în sarcina bugetului

Statul plătește mai întâi investițiile și reformele din PNRR. După ce Comisia Europeană aprobă cererile, banii primiți fără obligația de a fi returnați intră în buget și acoperă acele cheltuieli. Dacă o parte din acești bani nu este aprobată, cheltuiala rămâne la bugetul țării și mărește deficitul, potrivit Ministerului Finanțelor.

Programul cuprinde și împrumuturi, care trebuie rambursate. Acestea sunt bani folosiți pentru finanțarea deficitului, iar Ministerul Finanțelor le descrie drept mai ieftine decât împrumuturile luate de pe piață. Deficitul este diferența dintre cât cheltuiește și cât încasează statul.

Nazare a spus că neadoptarea Legii salarizării atrage o penalizare și că România nu va încasa integral fondurile cerute. „Nu ne mai putem baza integral pe sumele din PNRR”, a declarat ministrul. Pentru lucrările din program care nu pot fi plătite în 2026, Ministerul Finanțelor prevede programarea plăților în anii următori, în limita banilor pe care îi va putea aloca bugetul.

Ținta de deficit rămâne, iar statul are datorii de refinanțat

Nazare a indicat pentru 2026 un necesar de finanțare de 278 de miliarde de lei, cel mai mare de până acum, potrivit declarației sale. El a vorbit despre 130 de miliarde de lei pentru acoperirea deficitului și despre 150 de miliarde de lei pentru refinanțarea datoriilor mai vechi. Suma indicată pentru aceste datorii a crescut de la 100 de miliarde la 150 de miliarde de lei.

Ministrul spune că Guvernul încearcă să păstreze ținta de deficit prin schimbările făcute la rectificarea bugetară și prin planificarea cheltuielilor împreună cu autoritățile locale. La rectificare, au fost mutați bani către Ministerul Dezvoltării, iar Nazare a indicat o primă plată de peste un miliard de lei.

Potrivit ministrului, bugetul este afectat și de o sumă datorată de 3,4 miliarde de lei, apărută după o hotărâre dată în primăvara lui 2026 în cazul Pfizer. El a spus că poartă discuții pentru reducerea sumei și că va prezenta într-un raport și obligațiile legate de magistrați și de facturile pentru subvențiile la energie din anii trecuți.

Decizia pentru banii europeni era așteptată până la 20 noiembrie

România a depus cererea finală de plată la 30 septembrie 2026. Ministerul Finanțelor a indicat 20 noiembrie drept data până la care aștepta decizia Comisiei Europene, iar Nazare a spus că autoritățile vor avea o imagine mai clară asupra sumelor spre sfârșitul lunii.

Ministrul a spus că România va trimite argumente pentru eventualele sume contestate, urmând ca discuțiile să aibă loc în 2027. Calendarul Comisiei Europene stabilește 31 decembrie 2026 ca termen final pentru plățile din program; condițiile pentru finanțare trebuiau îndeplinite până la 31 august, iar ultima cerere depusă până la 30 septembrie 2026.