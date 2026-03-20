Armata Statelor Unite nu pregătește o invazie în Cuba și nici preluarea militară a insulei. Declarația a fost făcută joi, în Congres, de generalul american Francis Donovan, responsabil pentru forțele SUA din America Latină, care a subliniat însă că Washingtonul este pregătit să răspundă rapid oricăror amenințări la adresa Ambasadei din Havana sau a bazei de la Guantanamo.

Declarații controversate privind Cuba

Tensiunile au fost amplificate recent de declarațiile președintelui Donald Trump, care a afirmat că se așteaptă să „preia Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „orice vrea” în privința statului vecin. totusi, strategia actuală a Washingtonului pare să vizeze mai degrabă presiunea economică decât o intervenție militară directă. E drept că SUA au oprit livrările de petrol venezuelean către Cuba, o măsură care a provocat o criză energetică severă pe insulă.

Recent, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând aproximativ 10 milioane de oameni fără curent electric.

Planuri de criză, nu de invazie

Dar ce se întâmplă, pe bune, pe teren? Întrebat explicit în cadrul audierii din Senat dacă există exerciții sau planuri militare pentru ocuparea Cubei, răspunsul lui Donovan a fost ferm: „Comandamentul Sudic al SUA nu face acest lucru”. Generalul a adăugat că nu are cunoștință despre vreun alt comandament american care ar desfășura astfel de pregătiri.

Iar aceste declarații vin în contextul intensificării prezenței militare americane în America Latină. În ultimele luni, SUA au lansat operațiuni împotriva navelor suspectate de trafic de droguri și au extins cooperarea militară cu guvernele aliate, inclusiv operațiuni comune cu Ecuador. Nu mai departe de luna ianuarie, forțele speciale americane l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro la Caracas, acesta fiind ulterior transferat la New York sub acuzația de trafic de droguri.

Guantanamo, un punct vulnerabil

Dincolo de planurile de intervenție, o problemă reală este starea bazei din Golful Guantanamo, afectată de furtuni și de lipsa investițiilor din ultimele două decenii. „Nu voi renunța, este într-o stare proastă”, a spus Donovan în Congres.

Infrastructura bazei este limitată, existând în prezent un singur debarcader funcțional.

Oficialul american a subliniat că Departamentul de Securitate Internă și Garda de Coastă vor avea un rol esențial în cazul unui posibil val de migranți din Cuba, un scenariu considerat plauzibil. Nu este exclusă nici înființarea unor tabere pentru migranți în zona Guantanamo. Generalul Donovan a concluzionat tranșant: „Dacă aceasta s-ar transforma într-o ameninţare fizică la adresa Ambasadei SUA sau a bazei de la Gitmo, am trimite trupe SUA să apere vieţile americanilor”.

În paralel cu aceste tensiuni militare (și declarații oficiale), SUA și Cuba au început discuții pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, marcate de tensiuni persistente de peste șase decenii.