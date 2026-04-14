Un mecanic din Arizona a renunțat voluntar la un câștig de 11.000 de dolari după ce a descoperit că o reparație majoră la camionul unui client putea fi făcută gratuit la reprezentanță.

Mulți șoferi spun că este dificil să găsești un mecanic de încredere. De cele mai multe ori, oamenii lasă mașina în service fără să știe exact ce se întâmplă, sperând că totul va fi bine. Însă, la Yuma, Arizona, un mecanic a ales să acționeze diferit față de mulți alții.

Rigo, proprietarul unui atelier auto independent, a primit în service un GMC Sierra Denali din 2023. Motorul era complet blocat, iar mașina avea doar 22.000 de mile la bord. Echipa lui a identificat problema și a făcut un deviz de aproape 11.000 de dolari pentru un motor diesel nou, la care se adăugau manopera și piesele necesare.

Clientul a fost de acord cu oferta. Totuși, înainte să înceapă reparația, Rigo a avut o bănuială. Mașina era prea nouă și avea prea puțini kilometri pentru o defecțiune atât de gravă. Așa că a decis să verifice dacă autovehiculul mai avea garanție.

După ce a sunat la reprezentanță și a verificat seria de șasiu, a aflat că garanția era încă activă. În loc să profite de situație, Rigo l-a sunat pe client și i-a spus deschis: „I-am spus: ‘Hei, camionul tău este încă în garanție. Du-l la reprezentanță ca să primești un motor gratuit în loc să plătești 11.000 de dolari din buzunar,'”

Mașina a ajuns la reprezentanță, iar clientul nu a plătit nimic. Pentru Rigo, a fost o decizie firească, chiar dacă atelierul său a pierdut o sumă importantă.

Ce a ales să facă mecanicul când a descoperit detaliul care putea schimba totul

„Am pierdut 11.000 de dolari din buzunarul meu săptămâna aceasta.” recunoaște Rigo într-un videoclip. „Dar am câștigat un client pe viață. A văzut cine suntem și în ce credem.” Pentru el, această alegere are o semnificație personală.

„Cred cu tărie într-o putere superioară care este deasupra noastră și cred că finanțele mele sunt acolo unde sunt datorită onestității noastre și grijii pe care o avem față de clienți.” El consideră că onestitatea aduce beneficii pe termen lung, chiar dacă uneori pierzi bani pe termen scurt.

Reacțiile la povestea lui au fost numeroase și pozitive. Un comentariu de top a repetat cuvintele mecanicului despre credință și prosperitate prin onestitate. Alt utilizator a scris: „Aproape 99% dintre cei din jurul meu nu ar fi făcut la fel,”

Un alt comentator a adăugat: „Onestitatea pe primul loc, dar ar trebui să fii plătit măcar 200 de dolari pentru timpul petrecut cu diagnosticul.” Acest lucru arată că oamenii apreciază gestul, dar consideră corect ca munca să fie totuși răsplătită.

Ce nu știu mulți șoferi despre atelierele independente

Povestea lui Rigo scoate în evidență o problemă des întâlnită: mulți șoferi nu au încredere în mecanici. Un sondaj ConsumerAffairs făcut pe 1.000 de șoferi arată că 78% nu au mereu încredere în service-uri, iar doar 17% cred că plătesc întotdeauna un preț corect. Aproape 80% spun că s-au simțit supra-taxați cel puțin o dată.

Un alt studiu realizat de Consumer Reports, pe baza a aproape 12.000 de reparații, arată că atelierele independente, ca cel al lui Rigo, sunt mai apreciate decât reprezentanțele sau lanțurile mari. Clienții le consideră mai corecte, cu prețuri mai bune și cu mecanici mai pricepuți.

Atelierele independente ies în evidență prin încredere, costuri mai accesibile și personal calificat. În schimb, reprezentanțele au primit cele mai mici note la capitolul satisfacție privind prețurile pentru aproape toate mărcile analizate.

Totuși, Consumer Reports recomandă ca pentru reparațiile acoperite de garanție sau pentru rechemări, șoferii să meargă la reprezentanță. Acolo, tehnicienii sunt instruiți direct de producător și au la dispoziție echipamente speciale, iar lucrările în garanție trebuie realizate prin dealer.

Cum poți să nu fii păcălit când alegi un service

Experții citați de ConsumerAffairs oferă câteva sfaturi utile pentru a găsi un atelier de încredere:

Nu aștepta până ai o problemă serioasă. Caută un service înainte să apară o urgență. Începe cu o revizie sau un schimb de ulei și vezi cum ești tratat.

Caută un service înainte să apară o urgență. Începe cu o revizie sau un schimb de ulei și vezi cum ești tratat. Cere recomandări de la apropiați. Prietenii, familia sau cei care au mașini similare pot fi surse de încredere. Recenziile online sunt utile, dar caută un istoric constant, nu doar note recente bune.

Prietenii, familia sau cei care au mașini similare pot fi surse de încredere. Recenziile online sunt utile, dar caută un istoric constant, nu doar note recente bune. Verifică dacă mecanicii au certificare ASE. Aceasta este standardul în domeniu. Întreabă și dacă atelierul oferă garanție pentru lucrări.

Aceasta este standardul în domeniu. Întreabă și dacă atelierul oferă garanție pentru lucrări. Nu spune că nu te pricepi deloc la mașini. Expertul auto Lauren Fix spune clar: „Nu știu nimic despre mașini” e cel mai prost lucru pe care îl poți spune unui mecanic. Informează-te puțin înainte sau vino cu cineva care se pricepe.

Expertul auto Lauren Fix spune clar: „Nu știu nimic despre mașini” e cel mai prost lucru pe care îl poți spune unui mecanic. Informează-te puțin înainte sau vino cu cineva care se pricepe. Cere mereu o a doua opinie la reparații scumpe. Diferențele de preț între ateliere sunt normale, dar dacă primești estimări foarte diferite, e un semnal de alarmă. Astfel, poți verifica dacă oferta primită e corectă.

Diferențele de preț între ateliere sunt normale, dar dacă primești estimări foarte diferite, e un semnal de alarmă. Astfel, poți verifica dacă oferta primită e corectă. Construiește o relație pe termen lung. Cu cât mecanicul îți cunoaște mai bine mașina, cu atât e mai greu să fii păcălit și e mai probabil să primești ajutor când ai nevoie.

Ce se întâmplă când alegi să fii corect cu clienții

Decizia lui Rigo de a renunța la 11.000 de dolari poate părea greu de înțeles la prima vedere. Totuși, ea arată cât de importantă este încrederea între service și client. Renunțând la acest profit, el a câștigat respectul clientului și, cel mai probabil, și al altora care vor afla povestea.

Într-un domeniu unde mulți se tem să nu fie păcăliți, astfel de gesturi pot schimba percepția despre service-uri. Clientul respectiv va reveni cu siguranță și îi va recomanda pe alții, ceea ce va contribui la reputația atelierului.

Această abordare necesită răbdare și convingerea că onestitatea aduce beneficii pe termen lung. Nu toți antreprenorii sunt dispuși să piardă bani acum pentru a câștiga încredere, dar pentru Rigo contează să facă ceea ce consideră corect.

Povestea mecanicului din Arizona arată că, uneori, cel mai bun mod de a-ți construi afacerea este să fii sincer. Încrederea și relațiile solide cu clienții pot aduce beneficii care depășesc orice câștig rapid.