Ghid culinar Antalya: Cât costă și unde mănânci cele mai bune preparate turcești

Antalya te cucerește rapid cu plajele sale, dar adevăratul puls al orașului se simte la masă. Aici, diferența dintre o experiență culinară reușită și una doar „ok” depinde de zonă, oră și câteva alegeri inspirate din meniu. De la kebapuri simple, potrivite pentru copii, până la pește proaspăt și deserturi cu fistic, opțiunile sunt nenumărate.

Un ghid publicat de Adevarul oferă pași clari pentru a naviga peisajul gastronomic al stațiunii, fără a pierde timp cu încercări la întâmplare. Strategia este simplă: împarte orașul în trei zone principale, fiecare cu specificul ei. Kaleiçi (Orașul Vechi) este ideal pentru cine și plimbări de seară, Konyaaltı se potrivește pentru prânzuri în localuri frecventate de localnici, iar Lara oferă opțiuni moderne, aproape de plajă și hoteluri.

Cum alegi restaurantul perfect și eviți capcanele

Pentru a te asigura că mănânci bine, primul criteriu este să observi clientela. Intră în locurile unde vezi un flux constant de clienți, în special localnici. Apoi, verifică meniul. Dacă pare foarte lung și este plin de fotografii, calitatea preparatelor ar putea varia. Cele mai bune restaurante au, de obicei, meniuri concise, cu preparate de sezon și aperitive (meze) proaspete, pregătite zilnic.

Alte detalii practice fac diferența: vitrinele trebuie să fie curate, o bucătărie parțial deschisă este un semn bun, iar personalul ar trebui să poată răspunde clar la întrebări despre ingrediente. Dacă ești cu familia, nu ezita să ceri variante mai puțin picante sau porții mai mici pentru copii.

Ce să comanzi: De la kebap la specialități locale

Pentru a merge la sigur, în special cu copiii, alege preparatele clasice. Şiş kebap are un gust blând, în timp ce Adana kebap este recomandat doar celor care preferă mâncarea iute. Köfte (chiftelele turcești) se potrivesc excelent cu iaurt și salată, iar o pide (lipie în formă de barcă, cu diverse toppinguri) poate rezolva un prânz rapid și delicios, mai ales între orele 12:00 și 14:00.

Nu rata nici specialitățile locale. Caută în meniu Antalya piyaz, o salată de fasole albă cu sos de tahini și lămâie, perfectă ca fel principal ușor. Hibeş, o pastă din tahini cu lămâie și usturoi, acompaniază foarte bine peștele sau legumele la grătar. Pentru desert, baclavaua comandată în porții mici este ideală pentru a fi împărțită. La capitolul băuturi, ayranul rece este nelipsit lângă kebap, iar un ceai turcesc încheie perfect orice masă.

Buget și logistică: Cât costă o masă în Antalya

Costurile variază în funcție de tipul mesei. Pentru street food și gustări rapide, precum un simit (covrig cu susan) sau o gözleme (clătită subțire cu brânză), prețurile pornesc de la 80-200 de lire turcești (TRY) de persoană. Un prânz la un local de cartier ajunge frecvent la 250-500 TRY de persoană.

O cină cu pește proaspăt și mai multe aperitive poate urca considerabil, în funcție de captură. Pentru a economisi, o strategie bună este să iei prânzul în zona Konyaaltı și să păstrezi Kaleiçi pentru o singură cină „de atmosferă”. Orele sunt și ele importante: prânzul se servește rapid între 12:00 și 14:00, iar restaurantele se aglomerează pentru cină după ora 19:00. Familiile cu copii mici pot merge la cină mai devreme, în jur de 18:30.

Sfaturi esențiale pentru o experiență fără griji

Respectarea câtorva obiceiuri simple poate îmbunătăți experiența. Salută la intrare, cere recomandări și întreabă despre ingrediente dacă ai alergii. Pentru siguranța alimentară, consumă doar apă îmbuteliată și evită gheața dacă nu ești sigur de sursa apei. Dacă nu tolerezi mâncarea picantă, folosește expresia „acı olmasın” (fără picant) atunci când comanzi. Bacșișul este opțional, dar o sumă rotunjită este apreciată pentru un serviciu bun.