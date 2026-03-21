Gigantul tech Palantir dă în judecată o revistă care i-a expus eșecul în Elveția

Gigantul tech Palantir a dat în judecată o mică revistă elvețiană. Investigația, realizată de publicația Republik în colaborare cu un colectiv de jurnaliști independenți, a scos la iveală cum compania co-fondată de Peter Thiel a încercat insistent, dar fără succes, să obțină contracte guvernamentale în Elveția. Asta în ciuda unui contract recent de un miliard de dolari semnat cu Departamentul de Securitate Internă din SUA.

O investigație care a deranjat

Totul a pornit în toamna anului 2024, când jurnaliștii elvețieni din colectivul WAV au decis să investigheze prezența Palantir în țara lor. Cu trei ani înainte, compania anunțase deschiderea unui „hub european” în Altendorf (o comunitate liniștită cu aproximativ 7.000 de locuitori), o mișcare aplaudată de presa națională. Numai că jurnaliștii de la WAV nu erau la fel de convinși și voiau să înțeleagă ce înțelegeri există între autorități și gigantul tech.

După un an și 59 de solicitări în baza legii privind accesul la informații, investigația publicată în revista Republik a arătat o imagine complet diferită. Jurnaliștii au descris eforturile de ani de zile ale Palantir de a-și vinde serviciile guvernului elvețian, abordând cancelarul în timpul pandemiei, armata și chiar pe fostul ministru de finanțe, Ueli Maurer. Rezultatul? Un eșec total.

„Palantir a contactat în mod repetat diferite agenții guvernamentale prin diverse mijloace și a încercat constant să-și facă loc”, explică Lorenz Naegeli, membru WAV. Colegul său, Balz Oertli, adaugă: „Am încercat să aflăm dacă există vreo agenție guvernamentală care folosește acest software. Adică, dacă Palantir tot se află în Elveția, poate vreun oficial s-a gândit la un moment dat să le folosească tehnologia”.

Narațiunea eșecului, un punct sensibil

Deși Palantir a mai fost subiectul unor investigații critice, în special legate de contractele cu agenții controversate precum ICE din SUA, demersul jurnaliștilor elvețieni pare să fi atins un nerv expus. V-ați fi gândit vreodată că tocmai eșecul, și nu critica morală, ar putea deranja atât de tare o companie de miliarde?

„Este pentru prima dată când cineva publică o poveste despre Palantir care include o narațiune de eșec. Nu au reușit și nu au fost suficient de buni pentru Elveția… De aceea ne atacă, de aceea ne dau în judecată: vor să combată această narațiune”, punctează Adrienne Fichter, jurnalistă la Republik.

Ideea este întărită și de Marguerite Meyer de la WAV. „Cred că Palantir nu este deranjată de critica morală. Asta s-a făcut de multe ori. Dar ceea ce arată investigația noastră este un eșec în a-și vinde produsele și cred că asta nu le place deloc”, afirmă ea.

Reacția Palantir: „o campanie de intimidare”

Reacția companiei nu a întârziat. Inițial, Palantir a cerut publicarea unui drept la replică detaliat, dar revista a refuzat, considerând că lista de puncte depășea cu mult scopul articolului. Așa s-a ajuns la proces. Contactată, compania a comunicat că a dorit să combată „afirmații materiale false despre afacerile, tehnologia și operațiunile companiei, iar materialul trimis în baza dreptului la replică este concis și proporțional.”

Într-o postare pe blog, Palantir a acuzat articolul că construiește „o narațiune falsă și înșelătoare” despre companie. Până la urmă, cum văd jurnaliștii acest proces? „Palantir are dreptul să dea în judecată pentru a-și exercita dreptul la replică, dacă dorește. Totuși, noi am respectat toate standardele jurnalistice și am realizat o verificare riguroasă a faptelor. Ei cer prin proces o listă absurdă de modificări. Se simte ca o campanie de intimidare”, susține Marguerite Meyer.

Iar Federația Europeană a Jurnaliștilor consideră acțiunea în instanță „o încercare de intimidare menită să descurajeze orice analiză critică a activităților Palantir”.

E drept că miza pare mare.

„Cred că s-au gândit: ‘E o publicație mică, putem să ne luăm de ei’. Și, din punctul meu de vedere, pur subiectiv, vor să ne obosească și să ne sperie, astfel încât să nu mai avem timp pentru alte investigații”, conchide Adrienne Fichter.

Ce se judecă, de fapt?

Palantir susține că investigația „transformă ceea ce orice companie ar descrie drept explorare obișnuită de piață – aproximativ nouă întâlniri în șapte ani – într-o campanie de vânzări ‘agresivă’ și, implicit, suspectă”. Mai mult, compania afirmă că jurnaliștii au prezentat „câteva conversații informale cu reprezentanți guvernamentali, desfășurate pe parcursul a șapte ani, drept dovada concludentă că Palantir a participat în mod repetat și formal la licitații pentru contracte guvernamentale și a fost respinsă din cauza unor deficiențe tehnologice și preocupări etice, ceea ce este fals.”

Legea elvețiană permite dreptul la replică, dar cu limite clare: trebuie să fie concis și să se refere strict la faptele din articol. Dominique Strebel, expert în dreptul mass-media, oferă o perspectivă clară asupra mizei procesului. „În acest proces nu este vorba dacă Republik a fost sau nu inexactă din punct de vedere tehnic. Este vorba de a se decide dacă o companie are dreptul să-și prezinte propria versiune a faptelor alături de cea a revistei și dacă revista este obligată să o publice”.