Gigi Becali îi impune lui Florin Tănase cea mai bizară clauză din istoria FCSB

Gigi Becali a pregătit o prelungire de contract pentru Florin Tănase, dar cu o condiție fără precedent în fotbalul românesc. Patronul FCSB vrea să îi interzică fotbalistului un anumit tip de execuție tehnică, fiind nemulțumit de unele gesturi ale acestuia din timpul meciurilor.

Decizia vine într-un moment dificil pentru echipă, care a încheiat sezonul regular cu o înfrângere, scor 1-3, pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Potrivit Prosport, acest rezultat a trimis FCSB, în premieră, în play-out-ul Superligii. În ciuda parcursului slab, Becali a decis că Tănase este un jucător indispensabil și îi va oferi un nou contract pe încă un an.

Clauza care interzice „vârful de bocanc”

Gigi Becali a confirmat că va avea o discuție cu Florin Tănase pentru a-i prelungi înțelegerea, însă a dezvăluit și clauza inedită pe care intenționează să o includă în document. Patronul este hotărât să stipuleze în scris că jucătorul nu va mai avea voie să lovească mingea cu o anumită parte a ghetei.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!”, a declarat Gigi Becali.

Mirel Rădoi, misiune de criză la FCSB

Schimbările de la FCSB nu se opresc la contractul lui Tănase. Marți, 10 martie 2026, Mirel Rădoi a fost prezentat oficial ca noul antrenor al echipei și a condus deja primul antrenament. Acesta are un obiectiv clar stabilit de conducere pentru mandatul său.

Misiunea lui Rădoi este să câștige play-out-ul și să califice echipa în preliminariile UEFA Conference League. Contractul său este pe o perioadă scurtă, de aproximativ două luni și jumătate, timp în care trebuie să redreseze situația sportivă a clubului.

Schimbări în staff-ul tehnic

Venirea lui Mirel Rădoi la echipă aduce modificări importante și la nivelul băncii tehnice. Noul antrenor a venit împreună cu propriul staff, ceea ce a dus la plecarea unor nume cunoscute de la FCSB. Printre cei care nu mai au loc în noua organigramă se numără și preparatorul fizic Thomas Neubert, un colaborator vechi al clubului.