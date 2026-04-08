Grecia a anunțat una dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva dependenței digitale. Accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare va fi interzis, decizia urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Inițiativa, justificată prin efectele negative asupra dezvoltării tinerilor, pune presiune pe Uniunea Europeană să adopte reguli mai stricte.

O măsură dificilă, dar necesară

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare”, a explicat premierul Kyriakos Mitsotakis. Legislația specifică va fi adoptată în vara acestui an. Iar măsura propriu-zisă va fi implementată începând cu 1 ianuarie 2027, oferind o perioadă de tranziție.

Grecia, printre pionierii mondiali

„Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a declarat premierul. Numai că nu este singura. Australia a fost prima țară care a legiferat pe această temă, impunând platformelor (inclusiv Facebook, Instagram, TikTok sau X) să se asigure că utilizatorii au cel puțin 16 ani. Legea a intrat în vigoare la finalul lui 2025.

Companiile care nu se conformează riscă amenzi usturătoare, de până la 28 de milioane de euro. Pe un drum similar, pentru a-i proteja pe adolescenți de algoritmii adictivi, au pornit și Franța, Danemarca și Spania.

Mesaj direct pentru tineri și părinți

Pentru a face anunțul, premierul grec a ales chiar o rețea de socializare populară în rândul tinerilor. V-ați gândit vreodată cum ar reacționa un politician care le taie accesul la distracție? Ei bine, mesajul a fost unul fără ocolișuri: „Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (…) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”.

Argumentul său s-a bazat pe date concrete. „Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte”, a adăugat el. Până la urmă, e greu de contrazis.

Dar părinții?

Mitsotakis i-a asigurat că noua lege „este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa”.