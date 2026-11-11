O unitate din fondul care urmărește acțiunile a 30 de companii de la bursa din Varșovia costa 62,50 lei la ultima cotație afișată de Bursa de Valori București pe 10 noiembrie 2026. Fondul poate fi cumpărat în lei la BVB din 12 octombrie, dar investitorul plătește și comisionul intermediarului, iar prețul unității poate scădea.

Fondul se numește InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF și are simbolul ICWIGETF. Este administrat de InterCapital ETF d.o.o., companie deținută integral de Interkapital d.d. Cine cumpără o unitate deține o parte din fond, nu acțiuni cumpărate separat la fiecare dintre cele 30 de companii. Dividendele sunt cuprinse în calculul indicelui urmărit de fond.

Cât costă o unitate și ce se adaugă la preț

BVB afișa un ultim preț de 62,50 lei pe unitate pe 10 noiembrie 2026, la ora 15:10:29, pentru instrumentul cu ISIN HRICAMUPW3B6. Pe aceeași pagină, prețul cerut de vânzători era de 62,50 lei, iar cel oferit de cumpărători, de 62,20 lei. Cei 30 de bani dintre ele reprezintă o diferență de preț care contează dacă o unitate este cumpărată și apoi vândută; ordinele trebuie însă să găsească o ofertă la prețul ales.

La prețul de cumpărare se adaugă tariful firmei prin care este trimis ordinul la bursă. De exemplu, TradeVille afișează pentru tranzacțiile la BVB comisioane între 0,27% și 0,38%, în funcție de categoria clientului, plus 0,30 euro pentru fiecare ordin executat. Pentru fondurile tranzacționate la bursă și listate în România, grila sa indică și o taxă de 0,04% către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, un ordin pentru o singură unitate nu costă doar prețul afișat de BVB.

Tarifele nu sunt aceleași pentru orice fond sau intermediar. BT Capital Partners afișează 0,25% și un comision minim de 2 lei pentru BT România ETF, la rulaj cumulat sub 100.000 de lei. Acesta este tariful pentru alt fond, nu prețul de cumpărare al ICWIGETF.

Fondul are și cheltuieli plătite din banii săi

Prospectul fondului prevede un comision de administrare de până la 0,40% pe an, la care se pot adăuga taxe dacă există obligații fiscale. Documentul general al fondului indică și 0,08% pentru păstrarea activelor la banca depozitară. Aceste cheltuieli sunt suportate din banii fondului și se reflectă în valoarea unității, nu într-o plată separată făcută administratorului.

Potrivit datelor InterCapital citate de ZF, totalul cheltuielilor fondului raportat în august 2026 era de 0,53% pe an, față de 0,60% anunțat la lansare. Comisionul de administrare de până la 0,40% este doar o parte a acestor cheltuieli; niciuna dintre aceste cifre nu include comisionul intermediarului folosit pentru cumpărare sau vânzare.

Prețul în lei nu înlătură riscul valutar

Fondul urmărește un indice calculat în zloți, moneda Poloniei, deși unitățile ICWIGETF se tranzacționează la București în lei. Valoarea investiției poate fi afectată atât de scăderea acțiunilor poloneze, cât și de schimbarea cursului valutar. Prospectul descrie expunerea la acțiunile poloneze și la cursul dintre euro și zlot.

Indicele limitează la 10% ponderea unei singure companii, însă această limită nu protejează fondul de o scădere a întregii piețe. Potrivit ZF, aproximativ 40% din banii fondului erau investiți în bănci și asigurări poloneze. O pierdere în acel sector poate cântări mult în prețul unității.

Cum poate fi cumpărat fondul

Pentru a trimite un ordin la BVB, investitorul are nevoie de un cont de tranzacționare la un intermediar autorizat, arată bursa. Înaintea ordinului, poate compara prețul cerut de vânzători cu cel oferit de cumpărători și tariful aplicabil fondului ICWIGETF. BVB îl indică pe InterCapital Securities Ltd. ca furnizor de lichiditate pentru acest fond din 12 octombrie 2026.

La începutul lunii noiembrie, administratorul a schimbat prospectul clasei tranzacționate la BVB: din 2 noiembrie 2026, euro a fost adăugat pentru subscriere și răscumpărare, iar leul și zlotul au rămas disponibile. Tot atunci, Investimental a fost eliminată din calitatea de formator de piață.