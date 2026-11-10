Cine avea acțiuni Nvidia vineri, 6 noiembrie, le vedea evaluate marți, 10 noiembrie, cu 18,93 dolari mai puțin pe acțiune. Prețul a coborât de la 186,64 la 167,71 dolari în două ședințe, o scădere de aproximativ 10,1%, calculată din prețurile de închidere afișate de Yahoo Finance.

Luni, acțiunea a pierdut 4,3%, iar marți a scăzut cu peste 6%. În timpul ședinței de marți, Reuters a scris că valoarea Nvidia la bursă urma să scadă cu peste 470 de miliarde de dolari. Aceea era o estimare făcută înainte de închiderea pieței, nu suma pierdută de fiecare om care deține acțiuni.

Cât înseamnă scăderea pentru cel care are acțiuni

Prețul de închidere a fost de 178,67 dolari luni, față de 186,64 dolari vineri. Marți a ajuns la 167,71 dolari. Pentru zece acțiuni păstrate pe tot acest interval, diferența de valoare este de 189,30 dolari, înainte de eventuale comisioane sau de schimbarea cursului valutar.

Această diferență nu arată cât a câștigat sau a pierdut, în total, un anumit investitor. Rezultatul său depinde de prețul la care a cumpărat și de cel la care vinde. Dacă păstrează acțiunile, valoarea lor poate continua să se schimbe.

Cele 470 de miliarde de dolari se refereau la valoarea estimată a întregii companii la bursă. Separat, Associated Press a relatat că scăderea de luni a redus această valoare cu aproximativ 190 de miliarde de dolari.

Ce se știe despre cazul care a apăsat asupra acțiunilor

Reuters a legat scăderea de temerile investitorilor privind relația lui Jensen Huang, directorul general al Nvidia, cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed International. Cei doi nu sunt rude. Alice Huang este suspectată că ar fi strâns informații pentru Beijing, dar Reuters a precizat că nu a putut verifica independent relatarea privind presupusele transporturi de cipuri legate de acest caz.

Consiliul de conducere al Nvidia a pornit duminică, 8 noiembrie, o anchetă internă. FBI examinează dacă Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a fost vizat de o operațiune a unui serviciu străin de informații. Huang a recunoscut relația, și-a cerut scuze și a spus că va coopera cu ancheta, potrivit Associated Press.

Nvidia nu a răspuns imediat cererii Reuters de a comenta cazul. Compania spusese anterior că echipa sa care verifică respectarea regulilor analizase Megaspeed și nu găsise activități ilegale, potrivit Associated Press.

Un fond care deține Nvidia nu pierde automat la fel ca acțiunea

Un investitor a dat în judecată luni, în California, Nvidia și pe Jensen Huang, acuzându-i că au indus acționarii în eroare. Cererea privește persoane care au cumpărat acțiuni între 9 octombrie și 8 noiembrie 2026 și solicită despăgubiri al căror cuantum nu a fost stabilit, precum și un proces cu juriu. Acuzația nu este o hotărâre a instanței.

Scăderea Nvidia îi poate atinge și pe cei care dețin unități într-un fond cu acțiuni ale companiei. De exemplu, Nvidia reprezenta 5,4% din valoarea Invesco Global Equity Income Advantage Fund la 31 mai 2026, potrivit documentului fondului. Este un fond înregistrat în Luxemburg, dar acea pondere este o fotografie de la sfârșitul lunii mai, nu o măsură a deținerii din noiembrie.

Valoarea unităților unui fond depinde și de celelalte investiții ale sale. Pentru suma primită la vânzare contează, în plus, prețul la care au fost cumpărate unitățile, comisioanele și cursul valutar. Ancheta internă a Nvidia și examinarea făcută de FBI nu au un termen public de încheiere.