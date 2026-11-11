Gospodăriile care au un contract de electricitate cu preț fix nu primesc automat o factură mai mare din cauza scumpirii energiei pe piață. Pentru energia livrată la 11 noiembrie 2026, operatorul pieței OPCOM a afișat un preț mediu de 352,56 euro pentru un megawatt-oră. Acesta este un preț la care se tranzacționează energia, nu tariful trecut în contractul unei gospodării.

Într-un contract cu preț fix, prețul energiei rămâne cel convenit pe perioada stabilită în contract, arată Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Într-un contract cu preț variabil, acesta se poate modifica după regulile de calcul înscrise în contract. Nici în acest caz cifra de pe piață nu devine, de la sine, prețul de pe factura clientului.

Valoarea de 352,56 euro este sub cele indicate de Ziarul Financiar pentru cele două zile anterioare: 411 euro pe megawatt-oră pentru 10 noiembrie și 388 euro pentru 9 noiembrie. Toate sunt prețuri ale energiei tranzacționate pentru livrare în ziua următoare, nu sume de plată pentru consumatorii casnici.

Prețul din contract arată dacă factura se poate schimba

ANRE arată că prețul fix al energiei trebuie păstrat pe perioada convenită, iar un preț variabil se schimbă potrivit criteriilor din contract. Prin urmare, pentru o gospodărie cu preț fix, tranzacțiile scumpe din 11 noiembrie nu schimbă automat prețul energiei pe durata acelei perioade. Pentru una cu preț variabil, efectul depinde de formula acceptată și de momentul la care aceasta se aplică.

Ghidul ANRE pentru clienții casnici arată și că furnizorul trebuie să anunțe o modificare a prețului cu cel puțin 30 de zile înainte. Clientul care nu acceptă modificarea poate încheia contractul fără cost. Acest termen privește anunțul de schimbare a prețului către client, nu ziua în care apare un preț nou pe piața pentru ziua următoare.

Prețul energiei a fost diferit de la o oră la alta

OPCOM a afișat pentru 11 noiembrie un preț mediu de 395,64 euro pe megawatt-oră în orele de vârf și de 309,48 euro în celelalte ore. Media de 352,56 euro nu este, așadar, prețul fiecărei ore. Niciuna dintre aceste trei valori nu este tariful final pe care îl plătește un client casnic.

Diferența dintre prețul pieței și cel din factură ține de contractul încheiat cu furnizorul. Înainte de a asocia scumpirea dintr-o zi cu următoarea factură, clientul poate verifica dacă are preț fix sau variabil, până când este valabil prețul fix și ce regulă de schimbare apare în contract.

Cernavodă a rămas cu o unitate oprită după o nouă defecțiune

Nuclearelectrica, compania care operează centrala de la Cernavodă, a anunțat că Unitatea 1 a fost scoasă din rețeaua electrică în seara de 9 noiembrie, după o defecțiune în partea clasică a centralei. Unitatea începuse din nou să producă energie pe 6 noiembrie, după o oprire de peste trei luni. Compania a spus că defecțiunea nu a afectat securitatea nucleară, personalul sau mediul.

Pentru Unitatea 1, Nuclearelectrica estima o intervenție de două până la patru zile, urmată de operațiunile necesare repornirii. Pentru Unitatea 2, comunicatul companiei din 9 noiembrie estima conectarea la rețea pe 10 noiembrie și atingerea puterii maxime pe 11 noiembrie. O estimare ulterioară a companiei, citată de Ziarul Financiar, a mutat aceste date la 11 și, respectiv, 12 noiembrie. Acestea sunt date estimate pentru repornire, nu confirmări că operațiunile s-au încheiat.