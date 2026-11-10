Un loc într-un cămin de bătrâni depășește veniturile proprii ale multor vârstnici. Într-un sondaj făcut de CURS în iulie 2026, numai 19% dintre persoanele de cel puțin 60 de ani intervievate au spus că și-ar putea plăti singure un astfel de loc.

Într-un cămin public, vârstnicul nu plătește automat întregul cost al îngrijirii. Partea cerută din venitul lui este limitată de lege, iar plata rudelor depinde de veniturile acestora. Admiterea și suma datorată se stabilesc pentru fiecare caz.

Studiul a fost comandat de Centrele ECHO, care oferă servicii de îngrijire, împreună cu Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, fondată de Alexandra Dobre. CURS a intervievat față în față, la domiciliu, 1.500 de persoane de cel puțin 60 de ani, alese printr-o metodă probabilistică, în mai multe etape și stratificată, între 6 și 28 iulie 2026.

Cât poate fi plătit dintr-o pensie de 2.100 de lei

Elena Manolea, în vârstă de 76 de ani, a spus într-un interviu acordat TVR Info că pensia ei este de 2.100 de lei și nu i-ar ajunge pentru un loc la cămin. Legea nr. 17/2000 limitează contribuția vârstnicului dintr-un cămin public la cel mult 60% din venitul său lunar, fără ca suma să depășească prețul aprobat pentru acel cămin.

La o pensie de 2.100 de lei, 60% înseamnă cel mult 1.260 de lei pe lună din banii vârstnicului. Este un exemplu de calcul, nu suma stabilită pentru Elena Manolea: aceasta ar depinde de evaluarea nevoilor ei și de căminul în care ar fi admisă.

Direcția de Asistență Socială Brăila afișează pentru 2026 costul mediu al îngrijirii și contribuția lunară pentru fiecare grad de dependență în căminele sale:

Persoană dependentă: cost mediu de 8.556 de lei, contribuție afișată de 2.579 de lei pe lună.

Persoană care are nevoie de ajutor pentru unele activități: cost mediu de 5.061 de lei, contribuție afișată de 2.238 de lei pe lună.

Persoană care se poate gospodări singură: cost mediu de 3.086 de lei, contribuție afișată de 1.988 de lei pe lună.

Costul mediu al îngrijirii și contribuția cerută nu sunt aceeași sumă. Căminele din Brăila oferă locuire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și sprijin social. Sumele locale pentru 2026 au fost aprobate în decembrie 2025 și modificate în ianuarie 2026; ele nu sunt tarife pentru toate căminele din țară.

La un cămin privat din Cluj-Napoca, FÉBÉ, contribuția afișată pentru 2026 este între 7.000 și 7.500 de lei lunar, în funcție de îngrijirea necesară. Căminul asigură mesele și ajutor la servirea lor, dar medicamentele, materialele de incontinență și unele servicii, între care kinetoterapia, se plătesc separat.

Câți vârstnici spun că au nevoie de banii familiei

La întrebarea 31 din barometru, CURS i-a întrebat pe participanți dacă își permit să locuiască într-un cămin ori într-o locuință unde primesc ajutor. Răspunsurile arată cum își apreciază ei posibilitățile financiare, nu rezultatul unui calcul făcut pentru un anumit cămin:

19% au spus că ar putea plăti din veniturile proprii.

31% au spus că ar putea plăti cu sprijinul familiei.

24% au spus că ar putea acoperi costul doar parțial.

21% au spus că nu și-ar permite.

5% nu au știut sau nu au răspuns.

Studiul are o marjă maximă de eroare de 2,5 puncte procentuale. El a fost făcut prin discuții față în față, nu prin verificarea pensiilor și a tarifelor pe care fiecare participant le-ar avea de plătit.

Când poate fi cerută plata rudelor

Într-un cămin public, rudele obligate prin lege să întrețină vârstnicul pot plăti diferența până la contribuția stabilită pentru locul lui. Această obligație apare dacă venitul lunar pe membru de familie depășește suma netă corespunzătoare salariului minim pe țară. Plata se consemnează într-un angajament care poate fi pus în executare.

De exemplu, între contribuția de 1.988 de lei afișată la Brăila pentru o persoană independentă și plafonul de 1.260 de lei calculat pentru o pensie de 2.100 de lei sunt 728 de lei lunar. Rudele ar datora această diferență numai dacă îndeplinesc condiția de venit și dacă acele sume rezultă din evaluarea cazului. Vârstnicul fără venituri și fără rude obligate să îl întrețină nu datorează contribuția; plata este acoperită din bugetul local sau județean, în limitele stabilite de autorități.

Unde se cere un loc într-un cămin public

Primul pas este o cerere la serviciul de asistență socială al primăriei de domiciliu. Autoritatea verifică veniturile, locuința, starea de sănătate și cât ajutor îi trebuie persoanei. Lipsa familiei ori a locuinței, veniturile insuficiente sau lipsa altor resurse, imposibilitatea de a se gospodări singur și nevoia de îngrijire specializată sunt printre situațiile luate în calcul potrivit Legii nr. 17/2000; o pensie mică nu aduce singură un loc la cămin.

Se depune cererea la serviciul de asistență socială din localitatea de domiciliu.

Serviciul face o anchetă la domiciliu și evaluează nevoile de îngrijire.

Autoritatea stabilește ce servicii poate primi persoana și contribuția datorată, după caz.

Pentru căminele publice din Brăila, dosarul se depune la Direcția de Asistență Socială, pe strada Școlilor nr. 64, camera 4. Ca exemplu de acte cerute, căminul public Academician Nicolae Cajal din București solicită cererea, actele de identitate, ultimul talon de pensie sau extrasul de cont, dovada veniturilor și acte privind rudele care pot susține vârstnicul.