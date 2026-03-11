Grindeanu a promis publicarea contractelor PSD cu presa, apoi a negat totul. Televiziunile au tăcut

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-a încălcat o promisiune publică majoră privind transparența contractelor de presă ale partidului, finanțate din bani publici. Confruntat ulterior, acesta a negat ce a declarat inițial, iar momentul, deși înregistrat de toate televiziunile, nu a fost difuzat nicăieri.

Pe 28 octombrie 2025, în calitate de președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu a promis în fața jurnaliștilor că va face publice toate contractele partidului cu presa, inclusiv cele din mandatul lui Marcel Ciolacu. Potrivit unei analize Hotnews, angajamentul a fost făcut pentru a arăta că PSD intră într-o nouă eră a transparenței, însă a fost rapid abandonat după ce Grindeanu a fost ales președinte plin al partidului.

Promisiunea solemnă și „garanția” presei

În cadrul unei conferințe de presă la sediul central al PSD, Sorin Grindeanu a declarat ferm că va oferi clarificări complete după congresul partidului. Angajamentul său, înregistrat de toate televiziunile prezente, a fost fără echivoc. „Vă promit un lucru ca să închid acest subiect: odată ce Congresul va fi închis, finalizat, imediat în săptămâna următoare vă voi transmite toate contractele (n.r. – cu presa) și din trecut de care tot ne-ați întrebat, astfel încât să închidem și acest subiect care cred că trebuie să fie închis. O să închidem acest lucru.”

Întrebat ce garanție oferă că se va ține de cuvânt, liderul social-democrat a arătat spre jurnaliștii și camerele de filmat din sală. El a transferat astfel responsabilitatea către mass-media, răspunzând: „Garanția sunteți voi toți”. La o astfel de conferință participă de obicei cel puțin 10 operatori și alți 15 jurnaliști de la cele mai importante redacții din țară.

Sute de milioane de lei pentru știri pozitive

Miza acestor contracte este uriașă, implicând fonduri publice de sute de milioane de lei. Între 2020 și 2025, PSD a folosit banii primiți de la bugetul de stat pentru a cumpăra știri pozitive la televiziuni și pe site-urile acestora. Doar în ultimul an de mandat al lui Marcel Ciolacu, partidul a încasat peste 150 de milioane de lei sub formă de subvenție, adică aproximativ 30 de milioane de euro. Aceste articole nu au fost marcate cu simbolul (P) pentru publicitate, inducând cititorii în eroare că citesc un produs jurnalistic obiectiv, când de fapt era conținut plătit de partid.

Surse din interiorul PSD, citate în documentare, susțin că Grindeanu evită publicarea contractelor de teamă. „Grindeanu este laș, nu vrea să se certe nici cu televiziunile, nici cu Marcel Ciolacu”, a declarat un lider social-democrat. Frica este că publicul ar vedea sumele exacte încasate de trusturile media din banii contribuabililor.

Confruntarea din martie și noua versiune

După cinci luni de la promisiunea inițială, pe 9 martie 2026, Sorin Grindeanu a fost întrebat din nou despre contracte. De această dată, versiunea sa a fost complet diferită, contrazicând declarația din octombrie 2025. „Am să răspund scurt, nu am spus că și cele dinainte (n.r. – contractele cu presa), ci că o să prezint ceea ce se întâmplă după Congres. Nu vreau să răspund de ce, deși când iei un partid îl iei cu plus și cu minus, am spus legat de perioada pe care să spunem o am eu de când conduc. O să îl rog pe Eugen (n.r. – consilierul lui Sorin Grindeanu) să vă transmită datele”, a afirmat liderul PSD.

Această nouă declarație conține mai multe neadevăruri. Grindeanu nu a prezentat niciun contract de după congres, a negat explicit că ar fi promis publicarea contractelor „din trecut” și a încălcat Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Până în prezent, nicio informație nu a fost transmisă de către PSD.

„Altă întrebare”: Tăcere totală în mass-media

Pentru a încheia discuția pe acest subiect, Sorin Grindeanu a folosit o replică deja celebră în politica românească. „Altă întrebare, ca să citez clasici în viață”, a spus el, refuzând să explice de ce și-a încălcat promisiunea. Niciunul dintre jurnaliștii prezenți nu a insistat, deși chiar ei fuseseră numiți „garanția” respectării cuvântului dat.

Momentul a fost înregistrat de toate televiziunile acreditate la PSD, inclusiv de televiziunea publică și de agenția națională de presă. Cu toate acestea, nicio televiziune și niciun site de știri nu a difuzat secvența sau nu a publicat vreo știre pe acest subiect. Tăcerea presei, pe care Grindeanu o numea garantul său, ridică semne de întrebare despre complicitatea acesteia în ascunderea informațiilor de interes public.