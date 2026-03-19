Grindeanu atacă dur la dezbaterea bugetului – răbdarea noastră a atins o limită

Tensiuni maxime în Coaliția de guvernare la dezbaterile pe bugetul de stat pentru 2026. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac direct și tăios la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând prăbușirea consumului și frânarea investițiilor. Discursul său a fost tranșant, marcând un punct de fierbere în relațiile dintre partenerii de guvernare.

Lupta pentru 0,04% din PIB

Mărul discordiei pare să fie un amendament privind acordarea unor ajutoare financiare persoanelor vulnerabile, inițial nesusținut de partenerii de coaliție. Grindeanu a cuantificat exact miza încrâncenării. „0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile”, a declarat liderul PSD. Dar cum vine asta, o ceartă atât de mare pentru o sumă aparent mică?

Social-democrații văd lucrurile puțin diferit, susținând că nu e vorba de o luptă politică, ci de sprijin pentru milioane de români. „Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România. (…) Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD”, a precizat Grindeanu.

Protocolul Coaliției, pus sub semnul întrebării

Iar Grindeanu nu s-a oprit aici. Acesta a pus sub semnul întrebării chiar fundamentul înțelegerii politice care stă la baza actualei guvernări, acuzând o deviere totală de la scopul inițial al protocolului semnat.

„Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forțele pentru a redresa România și a contracara pericolul populist și anti-european. Dar, poate m-am înșelat, nu-i așa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici și clasa mijlocie?! La ce punct din acord se spune că trebuie să girăm orbește măsuri care să asigure protecție doar celor puternici și să-i arunce în suferință pe cei slabi?! Unde am semnat noi, toți cei din Coaliție, că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile, prăbușirea consumului și frânarea investițiilor?!”, a întrebat retoric liderul PSD de la tribuna Parlamentului.

Stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord?

Tonul a devenit și mai dur, Grindeanu afirmând că PSD s-a transformat într-un scut de protecție socială în fața unor măsuri de austeritate pe care nu le mai poate gira. Stabilitatea guvernamentală, a subliniat el, nu trebuie confundată cu supunerea oarbă.

„Răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate. (…) A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord”, a tunat social-democratul.

Întoarcere în anii ’90

Adoptarea bugetului la mijlocul lunii martie a fost un alt punct criticat de Grindeanu, care a comparat situația cu haosul post-revoluționar. E drept că o astfel de întârziere este neobișnuită.

„Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie”.

Până la urmă, mesajul transmis premierului Ilie Bolojan (fără a-i menționa direct numele, dar aluzia fiind transparentă) a fost unul fără echivoc. „Lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează”, a conchis Grindeanu.