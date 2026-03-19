Grindeanu tranșant despre guvernare Nu e nicio schimbare în consultarea PSD

Sorin Grindeanu a clarificat joi situația din interiorul Partidului Social Democrat. Procesul de consultare internă privind participarea la guvernare continuă conform planului, fără nicio modificare. Mai mult, liderul PSD a infirmat orice discuție în coaliție despre o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan.

Evaluarea din PSD merge mai departe

Social-democrații își mențin calendarul anunțat la începutul lunii decembrie. Nu se grăbesc și nu schimbă macazul, cel puțin nu deocamdată. „Vorbim de o consultare pe care o să facem în interiorul PSD, după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare”, a precizat Grindeanu, joi, la Parlament.

Dar ce înseamnă, mai exact, această evaluare? Nu-i chiar așa simplu, nu e vorba doar de cifre.

Iar Grindeanu a detaliat obiectivul acestei analize interne, care nu se rezumă doar la performanța pe buget. Este o radiografie completă a prezenței partidului la putere. „Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, clar. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a conchis liderul social-democrat.

Nicio discuție despre schimbarea premierului

Lucrurile sunt clare.

Întrebat direct despre zvonurile privind o eventuală înlocuire a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost scurt și la obiect. El a negat că acest subiect ar fi fost măcar atins în cadrul ședințelor coaliției. „astăzi, în coaliţie, nu s-a vorbit”, a spus liderul PSD, punând capăt, cel puțin pentru moment, speculațiilor pe această temă.

Fără înțelegeri pe la spate

Și totuși, cum rămâne cu jocurile de culise? Grindeanu a ținut să sublinieze loialitatea partidului față de actualii parteneri, amintind de un moment recent din Parlament, când o altă majoritate ar fi fost posibilă. Pe bune, era simplu să bată palma cu alții, dar nu au făcut-o.

„Eu ce am anunţat în urmă cu câteva săptămâni, aşa cum bine ştiţi, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înţelegeri în afara coaliţiei, pentru că era foarte simplu să facem înţelegeri, aşa cum ştiţi, în Parlament, ieri, de exemplu, cu grupul AUR. Nu le-am făcut, ne-am păstrat punctul de vedere şi, într-un final, înţelepciunea celorlalţi din coaliţie pare că a revenit”, a completat Grindeanu. O trimitere clară la negocierile intense (și uneori tensionate) din coaliție.

Coaliție „condamnată” să guverneze?

Cât despre viitorul pe termen lung al alianței de la putere, liderul PSD a fost mai degrabă rezervat. Pus în fața declarației președintelui României, care a catalogat actuala coaliție drept „condamnată” să guverneze împreună, Grindeanu a evitat un răspuns tranșant, preferând o formulare diplomatică.

„Nu ştiu, mi-e greu să fac predicţii de acest tip. Nu aşa se pune problema”, a răspuns acesta. Răspunsul său lasă loc de interpretări, sugerând că, dincolo de declarațiile de moment, soarta guvernării nu este încă pe deplin pecetluită.