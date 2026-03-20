Guterres acuză direct – motive rezonabile pentru crime de război în Orientul Mijlociu

Secretarul General al ONU, António Guterres, a lansat joi un avertisment dur, afirmând că există „motive rezonabile” ca ambele tabere din conflictul dintre SUA-Israel și Iran să fie acuzate de crime de război. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat înaintea summitului Consiliului European, punând o presiune imensă pe liderii mondiali.

Acuzații directe de la vârful ONU

Guterres nu s-a ferit de cuvinte. El a vizat direct atacurile asupra infrastructurii civile, considerate inacceptabile indiferent de autor. „Dacă au loc atacuri fie asupra Iranului, fie din Iran asupra infrastructurii energetice, cred că există motive rezonabile să considerăm că acestea ar putea constitui crime de război,” a declarat șeful ONU.

Afirmațiile sale vin într-un context extrem de tensionat. Israelul a atacat miercuri câmpul de gaze naturale South Pars din Iran, iar Teheranul a răspuns prompt cu un atac de represalii asupra unui complex energetic major din Qatar. E drept că numărul victimelor civile este în creștere, iar Guterres a fost tranșant: „Nu văd nicio diferență. Nu contează cine vizează civilii. Este total inacceptabil.”

Cheia este la Washington

Iar responsabilitatea opririi conflictului, în viziunea lui Guterres, aparține Washingtonului. El a cerut Statelor Unite să intervină pentru a-l convinge pe liderul israelian Benjamin Netanyahu să pună capăt ostilităților (o campanie de bombardamente începută pe 28 februarie, care a dus la uciderea liderului suprem iranian).

„Războiul trebuie să înceteze… și cred că este în mâinile Statelor Unite să facă acest lucru. Este posibil [să se încheie războiul], dar depinde de voința politică de a-l opri,” a explicat Guterres. El a descris și strategiile celor două tabere. „Sunt convins că Israelul, ca strategie, dorește să obțină distrugerea totală a capacității militare a Iranului și schimbarea regimului. Și cred că Iranul are o strategie, care este să reziste cât mai mult timp posibil și să cauzeze cât mai mult rău. Cheia rezolvării problemei este ca SUA să decidă că și-au făcut treaba. Președintele Trump va putea să-i convingă… pe cei care trebuie convinși că lucrurile sunt încheiate. Că războiul poate lua sfârșit.”

Mai mult, Guterres crede că SUA au fost atrase în acest război de strategia Israelului. „Nu am nicio îndoială că acest lucru corespunde strategiei Israelului… de a atrage Statele Unite într-un război. Obiectivul a fost atins. Dar aceasta creează suferință dramatică în Iran, [și] în regiune, chiar și în Israel. Și are un impact devastator asupra economiei globale, ale cărui consecințe sunt încă greu de anticipat. asa ca, trebuie să punem capăt acestui conflict,” a insistat el.

Un conflict „scăpat de sub control”

Situația pare tot mai gravă.

„Situația scapă cu adevărat de sub control, iar atacurile recente reprezintă o escaladare extrem de periculoasă,” a mai spus Guterres. Relațiile sale cu administrația Trump rămân reci. Întrebat dacă a vorbit cu președintele american de la începutul conflictului, acum trei săptămâni, răspunsul a fost un ferm: „Nu, nu, nu… Vorbesc cu cei cu care trebuie să vorbesc. Dar aceasta nu e o telenovelă.” Totuși, el a confirmat că a fost „în contact cu toate părțile”, inclusiv cu oficiali din administrația Trump.

Dar cine mai ascultă, pe bune? Însuși Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social că SUA nu au autorizat atacul Israelului asupra sitului South Pars și că Israelul a „ripostat violent,” ceea ce ridică semne de întrebare privind influența reală a Washingtonului. „Speranța mea este ca Statele Unite să înțeleagă că lucrurile au mers prea departe,” a conchis Guterres pe acest subiect.

Rusia, marele câștigător

Numai că, dincolo de actorii principali, un alt stat pare să profite din plin de haosul creat. Potrivit lui Guterres, Moscova beneficiază de distragerea atenției de la propriul război din Ucraina. „Rusia este cel mai mare beneficiu al crizei iraniene,” a afirmat el fără echivoc.

„Rusia este țara care câștigă cel mai mult din acest dezastru cumplit. Rusia este deja câștigătoarea.”

În acest timp, liderii europeni par să adopte o atitudine de reținere. Premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au anunțat că nu vor trimite nave în Golful Persic, în ciuda apelului lui Trump de a ajuta la deschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată în mare parte de Iran. Franța a precizat că va contribui cu nave de sprijin „doar când situația va fi mai calmă.” Guterres a salutat această prudență europeană: „Cred că aceste țări și-au făcut propria evaluare a situației și cred că au luat decizia de a nu se implica prea mult, știind că cel mai important obiectiv este de-escaladarea.”