De mâine, România intră oficial în stare de criză pe piaţa carburanţilor. Preţurile combustibililor vor scădea cu cel mult 30 de bani. Reducerea, infimă, vine din limitarea de către stat a profitului companiilor producătoare, în timp ce o eventuală scădere a accizelor se mai lasă aşteptată.

Reducere în etape, doar la motorină

Guvernul are în plan să reducă acciza în etape, dar numai dacă preţul la pompă depăşeşte un anumit prag de referinţă. Prima reducere ar fi de 5% din acciză, adică aproximativ 14 bani pe litru, iar reducerile ar continua din 5 în 5 procente, până la maximum 25%, ceea ce ar însemna circa 70 de bani pe litru. Numai ca pragurile de la care se aplică aceste reduceri nu au fost încă stabilite.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat urgenţa adoptării măsurii. „Trebuie adoptată în această săptămână această măsură extrem de importantă […] Mă aştept ca şi acest proiect de act normativ extrem de important să fie adoptat cu celeritate în această săptămână”.

Până la urmă, măsura s-ar aplica doar pentru motorină, cel mai utilizat carburant din ţară. De ce? „Aici au fost şi cele mai mari creşteri şi cele mai mari preţuri, pentru că România importă motorină direct. Impactul total asupra economiei este în motorină, şi asupra agriculturii, şi asupra transporturilor, şi asupra industriei alimentare”, a mai explicat ministrul Energiei.

Riscuri şi supraimpozitare

Chiar şi cu aceste măsuri, există riscuri considerabile. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avertizat că intervenţia statului s-ar putea să nu fie suficientă. „Există riscul ca guvernul să plătească o parte din această creştere, iar viteza cu care pe plan internaţional creşte preţul să fie mai mare decât cea ce susţine guvernul”, a declarat acesta.

În paralel, Guvernul ia în calcul supraimpozitarea companiilor din sectorul petrolier. Executivul estimează că ar putea încasa astfel între 30 şi 40 de milioane de euro pe lună pentru a-şi echilibra bugetul.

Şoferii, însă, rămân pe cont propriu.

Cât a ajuns să coste un plin

Între timp, şoferii sunt nevoiţi să se descurce singuri. Caută rute mai scurte, folosesc transportul în comun şi taie alte cheltuieli. La întrebarea „Din ce mai reduceţi?”, un şofer a răspuns scurt: „Din kilometri. Din kilometri…”.

V-aţi calculat vreodată cât lăsaţi în plus la pompă faţă de acum câţiva ani? Înainte de începerea conflictului din Golf, cu 530 de lei puteai să mergi aproape 700 de kilometri. Astăzi, un plin de motorină a ajuns să coste peste 600 de lei. Pentru un şofer cu o navetă de 20 de kilometri dus-întors, asta înseamnă alimentarea de două ori pe lună, nu o dată ca până acum.

Iar sacrificiile nu se opresc aici. „Dacă făceam 10 drumuri înainte, acum fac vreo 7, cu aceiaşi bani. Din ce o să tăiem? Din hobby-uri”, a spus un alt conducător auto.

Soluţii la îndemână?

Paradoxal, alegerea unor rute mai scurte, chiar dacă aglomerate, ar putea fi o variantă mai ieftină pentru şoferii care au maşină cu sistemul start-stop (un sistem care opreşte motorul la semafor). Specialistul auto Lucian Popa explică de ce. „Spre exemplu, un bucureştean stă cam 15 minute într-o oră în trafic, dacă prinde trafic de vârf. [….] Nu este cea mai sănătoasă opţiune pentru motor pe termen lung, depinde aici de producător şi de modul de implementare, dar în ceea ce priveşte consumul de carburant şi reducerea emisiilor, într-adevăr ajută”.

În faţa scumpirilor, unele autorităţi locale caută alternative. Primarul Aradului, de pildă, a propus ieftinirea transportului în comun prin introducerea unui bilet care să coste doar un leu pe zi.