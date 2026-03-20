Guvernul caută soluții la scumpiri de 60% la carburanți. Bolojan refuză măsurile populiste

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează de urgență măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul scumpirilor internaționale de până la 60%. Discuțiile au avut loc cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, dar și cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie, de la ANAF și Consiliul Concurenței la ANAP, pentru a găsi o soluție la criza provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Scumpiri de până la 60% pe piețele externe

Contextul global este, fără îndoială, complicat. Blocajele din lanțurile de aprovizionare au aruncat în aer prețurile la nivel mondial, iar România resimte din plin acest șoc. Iar cifrele confirmă gravitatea situației.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților”, a subliniat premierul Bolojan.

Prețurile la pompă, luate la puricat

Una dintre principalele preocupări ale Executivului este să prevină specula. Se dorește o verificare amănunțită a modului în care se formează prețurile la pompă, pentru a elimina orice creștere care nu este justificată de costurile reale. Premierul a transmis un mesaj ferm în acest sens.

„Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a transmis acesta.

O nouă ședință este deja programată pentru începutul săptămânii viitoare, moment în care ar putea fi anunțate și măsurile finale.

Dilema Guvernului: Plafonare sau taxe mai mici?

Dar ce opțiuni are, concret, Executivul? La prima vedere, soluțiile par simple, însă lucrurile stau puțin diferit. Ilie Bolojan a explicat că opțiunile sunt limitate și, mai ales, vin la pachet cu riscuri majore. Pe de o parte, o plafonare „bruscă” a prețurilor ar putea duce la un scenariu negru: penuria de carburanți în stații. Pe de altă parte, o reducere a accizelor (o decizie cu impact bugetar major) trebuie să se vadă cu adevărat în prețul final plătit de șoferi și, în același timp, să fie sustenabilă pentru bugetul pe 2026.

Bolojan: „Refuz să vând soluții populiste”

În ciuda presiunii publice, premierul a respins categoric ideea unor soluții rapide, dar care ar putea genera probleme și mai mari pe termen lung. Până la urmă, orice măsură trebuie cântărită atent.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a insistat că nicio decizie nu va fi luată fără o analiză completă, scopul fiind minimizarea impactului asupra populației și a efectelor adverse. „Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a conchis premierul.