Oprirea internetului mobil la Moscova, o măsură guvernamentală menită să protejeze cetățenii de atacuri, a aruncat capitala Rusiei într-un veritabil haos. Serviciile de taxi sunt paralizate, aplicațiile de mesagerie au devenit aproape inutile, iar vânzările de hărți clasice, pe hârtie, au crescut vertiginos.

Taximetriștii, la capătul răbdării

Pentru șoferii de taxi, situația a devenit de nesuportat. Sistemele de navigație prin GPS sunt complet imprevizibile, transformând fiecare cursă într-o loterie. „Mă gândesc să-mi schimb cariera. Aşa este deja de un an sau doi, dar în ultimele două săptămâni a devenit imposibil”, spune Chamkhan, un taximetrist din capitală. Lucrurile au ajuns atât de departe încât unii clienți își comandă mașinile prin intermediul rudelor care locuiesc în cartiere unde internetul încă funcționează. Numai că, odată ajuns la destinație, taxiul este adesea de negăsit de către pasager din cauza lipsei de conexiune.

Înapoi în timp cu 20 de ani

Dar nu doar șoferii sunt afectați. Mulți moscoviți au senzația că s-au întors în trecut, într-o eră pre-digitală. „Simt că am fost teleportaţi cu 20 de ani înapoi în timp. Nu înţeleg în ce constă această securitate, pentru că am probleme cu comunicarea şi mă simt pierdută”, mărturisește Yulia Kuzmina, în vârstă de 28 de ani, care lucrează pentru un magazin online de cosmetice.

Revenirea la SMS-uri este o realitate.

Cei mai panicați dintre locuitori se grăbesc să cumpere hărți de hârtie ale Moscovei. Potrivit presei ruse, vânzările acestora au crescut vertiginos de la începutul lunii martie pe platforma online Wildberries. Elena, o psiholoagă de 46 de ani venită în vacanță cu fiica ei, consideră întreruperile „un regres clar, o regresie înfricoşătoare”. Ea a fost nevoită să-și amâne întoarcerea la Sankt Petersburg pentru că nu a putut cumpăra biletele de tren online.

Explicația oficială a Kremlinului

E drept că guvernul are o justificare pentru aceste măsuri drastice. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că aceste „contramăsuri tehnologice sunt necesare pentru a asigura siguranţa cetăţenilor”. Potrivit lui Peskov, Kievul foloseşte „metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacurile sale, efectuate cu drone, dintre care unele folosesc internetul”.

V-ați gândit vreodată cât de dependenți suntem de o simplă conexiune la internet? Pentru moscoviți, răspunsul a venit brusc și dur. Chiar dacă unii înțeleg rațiunile de securitate, frustrarea este palpabilă. „Chiar dacă înţelegem că toate acestea sunt dictate de securitate, capătă o altă dimensiune atunci când nu mai putem suna sau scrie celor dragi prin intermediul platformelor obişnuite. Esenţialul este ca totul să fie explicat clar, să ştim la ce să ne aşteptăm”, adaugă Elena. Încercările de a organiza proteste împotriva blocajului, la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, au fost rapid înăbușite de autorități.

Coșmarul profesioniștilor

Și totuși, dincolo de declarațiile oficiale, impactul se simte cel mai acut în viața de zi cu zi a profesioniștilor. Tatiana, o asistentă medicală la domiciliu, își descrie zilele drept un „coșmar”. Ea își actualiza în fiecare dimineață lista de pacienți, însă lipsa internetului mobil (WhatsApp și Telegram sunt în mare parte indisponibile fără VPN) i-a dat peste cap tot programul. „Mă simt ca şi cum aş fi invalidă”, exclamă ea.

Mai mult, Tatiana obișnuia să evalueze proviziile medicale necesare pe baza videoclipurilor trimise de pacienți. Acum, acest lucru este imposibil. Între apeluri pierdute și sisteme de mesagerie defectuoase, pacienții Tatianei „se enervează atunci când nu mai dau de mine”.

În acest peisaj digital restrictiv, guvernul permite totuși funcționarea anumitor site-uri incluse pe o „listă albă”, cum ar fi cele ale serviciilor guvernamentale. Pe aceeași listă se află și MAX, o aplicație națională de mesagerie criticată de unii care se tem că ar putea deveni un nou și puternic instrument de supraveghere a populației.