De ce să citești: Hyundai a prezentat Ioniq 3, un hatchback electric compact destinat exclusiv Europei. Cu două variante de baterie, un sistem de infotainment nou și un design distinct, această mașină nu va ajunge pe piața americană.

Hyundai lansează pe piața europeană un nou hatchback electric, Ioniq 3. Deși are linii care amintesc de Genesis GV60, Ioniq 3 este semnificativ mai mic și vine cu dotări importante pentru clienții din Europa. Lansarea marchează un pas înainte pentru gama electrică a producătorului coreean.

Detalii care schimbă regulile jocului pentru șoferi

Ioniq 3 folosește platforma E-GMP de 400 volți de la Hyundai. Este echipat cu un singur motor electric montat pe puntea față, ceea ce înseamnă că nu are portbagaj frontal. Puterea și autonomia diferă în funcție de bateria aleasă.

Varianta cu autonomie standard are o baterie de 42,2 kWh. Motorul dezvoltă până la 147 CP și 250 Nm cuplu. Autonomia maximă anunțată pe ciclul WLTP este de 343 km.

Varianta cu autonomie extinsă folosește o baterie de 61,0 kWh, oferind o autonomie de până la 496 km WLTP. Puterea motorului scade la 135 CP, iar accelerația de la 0 la 100 km/h are loc în 9,6 secunde, față de 9,0 secunde la modelul standard.

Cuplul maxim este identic pentru ambele versiuni, de 250 Nm. Viteza maximă este limitată la 169 km/h. Alegerea între cele două variante depinde de ce preferă fiecare: autonomie mai mare sau accelerație mai rapidă.

Un stil care atrage atenția la prima vedere

Ioniq 3 nu este doar o variantă mai mică a modelului GV60, ci vine cu noua filosofie de design Hyundai, numită „Art of Steel”. Aceasta a fost prezentată recent și pe conceptul Boulder. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,263, ceea ce ajută la eficiența consumului de energie.

Modelul are o lungime de 4,16 metri, fiind cu 39 cm mai scurt decât Genesis GV60, ceea ce îl face potrivit pentru oraș. Interiorul aduce în premieră pentru Europa sistemul Pleos Connect Infotainment, bazat pe Android Automotive OS. În funcție de echipare, ecranul poate avea 12,9 inch sau 14,6 inch, iar pentru cei interesați este disponibilă și o versiune N Line.

Un detaliu apreciat de mulți este prezența butoanelor fizice sub ecran, deși inițial sistemul Pleos era gândit fără acestea. Aceste butoane controlează funcții precum scaunele încălzite, temperatura, viteza ventilatorului și modul HVAC, iar volumul se reglează cu un buton rotativ.

Interiorul ascunde mai mult decât pare la prima vedere

Portbagajul oferă 442 litri de spațiu, potrivit pentru o mașină compactă. Sub podeaua dublă se află „Megabox”, o cutie de depozitare suplimentară de 119 litri, utilă pentru obiecte mai mici sau pentru o organizare mai eficientă.

Printre dotările disponibile se numără sistemul audio premium Bose, climatizarea automată pe două zone și iluminarea ambientală LED. Aceste elemente sporesc confortul și creează o atmosferă plăcută la interior.

Hyundai a proiectat Ioniq 3 astfel încât să fie practic pentru oraș, dar și confortabil la drum lung. Dimensiunile compacte, autonomia generoasă și tehnologiile moderne sunt argumente solide pentru clienții europeni.

Planuri care pot schimba piața în anii următori

Lansarea lui Ioniq 3 extinde gama de modele electrice Hyundai dedicate pieței europene. Mașina a fost gândită special pentru nevoile și preferințele șoferilor de aici, punând accent pe eficiență și tehnologie accesibilă.

Din păcate, Hyundai a anunțat că Ioniq 3 nu va fi disponibil în Statele Unite. Există însă posibilitatea ca o versiune similară de la Kia să ajungă pe piața americană, dar cu specificații ușor diferite. Motor1 notează: „Nu vom primi Ioniq 3 în Statele Unite, dar am putea obține versiunea Kia, care ar trebui să aibă specificații similare, dar cu mult mai puțină autonomie.”

Deocamdată, Ioniq 3 rămâne o opțiune dedicată exclusiv Europei, pentru cei care caută un vehicul electric compact, eficient și bine echipat. Rămâne de văzut dacă succesul său va determina extinderea ofertei și pe alte piețe în viitor.