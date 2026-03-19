Ilie Bolojan avertizează Parlamentul Banii pe care îi producem nu ne ajung

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament un buget pe care îl descrie drept unul „care le spune oamenilor adevărul”. Șeful Executivului a avertizat că veniturile țării sunt insuficiente și că, fără o frână pusă cheltuielilor, România riscă să fie zdrobită sub povara datoriilor. Mesajul a fost tranșant.

Un buget al adevărului

„De multe ori, de la această tribună, a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile”, a declarat Bolojan, criticând abordările din trecut. Numai ca acum, spune premierul, lucrurile stau diferit. „Astăzi, guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget, care reflectă posibilitățile adevărate ale țării.”

Construcția bugetară se bazează pe cifre prudente, nu pe un optimism nefondat. „Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, o creștere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări economice complicate la nivel național și internațional”, a explicat șeful Guvernului.

Banii din PNRR, o miză uriașă

O felie importantă din bugetul pe 2026 este alocată investițiilor. „O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene.”

Iar miza cea mai mare, pe bune, pare să fie Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Timpul presează. „Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR, care se încheie în luna august”, a subliniat Bolojan de la tribuna Parlamentului.

O autostradă pe an, doar din dobânzi

„Banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung”, a tranșat premierul. V-ați întrebat vreodată unde se duc banii din taxe? Bolojan oferă un răspuns dureros. „Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării.”

Totuși, semne de redresare există. „Măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara. Arată că lucrurile se mişcă în direcţia bună şi că România e privită cu mai multă încredere.”

„Să nu respirăm ușurați”

Dar cel mai mare pericol, în viziunea premierului, este relaxarea prematură. „Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul”, a spus Bolojan.

Avertismentul este cât se poate de clar.

Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor, a mai transmis premierul. „Este foarte important pentru țară, stimați colegi, să menținem deficitul prevăzut. Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu.”

În final, Ilie Bolojan a recunoscut presiunea publică, dar a insistat pe menținerea cursului. „Ştiu că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toţi”.