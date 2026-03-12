Ilie Bolojan explică bugetul SRI de 5,2 miliarde lei, majorat cu 13,8%

Premierul Ilie Bolojan a oferit joi explicații pentru creșterea bugetului Serviciului Român de Informații (SRI) cu aproape 14% în proiectul pentru 2026. Șeful Guvernului susține că majorarea este justificată de atragerea de fonduri europene și alte programe de finanțare, respingând o analiză pur contabilă a cifrelor.

Guvernul a adoptat legea bugetului de stat pentru anul 2026 în ședința extraordinară de joi seară. Potrivit proiectului publicat de Hotnews, bugetul SRI depășește 5,2 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 13,8% față de anul precedent. Majorări importante sunt prevăzute și pentru Administrația Prezidențială, Apărare sau Digitalizare, în timp ce Sănătatea se numără printre domeniile cu fonduri reduse.

O abordare „simplistă și strict contabilă”

Premierul Ilie Bolojan a criticat interpretarea directă a cifrelor, afirmând că o astfel de analiză este incompletă. „Abordarea este simplistă și strict contabilă”, a spus premierul. El a subliniat că anumite instituții beneficiază de majorări bugetare datorită unor programe specifice de finanțare.

„Trebuie să recunoaștem că sunt ministere care și-au crescut bugetele, sau autorități, pentru că beneficiază de anumite linii de finanțare, vă rog să verificați, de exemplu Ministerul Apărării, sau Ministerul Transporturilor”, a declarat premierul.

Fonduri europene și dotări pentru SRI

În cazul specific al Serviciului Român de Informații, premierul a detaliat sursele care au condus la majorarea bugetului. Este vorba despre programe derulate atât prin fonduri europene, cât și prin componenta de finanțare SAFE, destinată securității.

„SRI are programe atât pe fonduri europene, cât și pe componenta de SAFE. De exemplu achiziții de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care țin atât de accesare de fonduri europene cât și de SAFE”, a continuat Bolojan. Aceste finanțări externe se reflectă direct în bugetele instituțiilor care implementează proiectele, a explicat șeful Executivului. „Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituții, inclusiv SRI, anumite ministere, cum sunt cel de Externe, care n-au avut astfel de proiecte, în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste proiecte”, a adăugat el.

Planuri de economii prin creșterea vârstei de pensionare

Ilie Bolojan a vorbit și despre planurile de reducere a cheltuielilor de personal în sistemele de ordine publică și siguranță națională. Acesta a anunțat că se lucrează la o strategie pe termen lung care vizează majorarea vârstei de pensionare, măsură ce ar genera economii bugetare.

„În toate sistemele care țin de ordinea publică și de siguranță reducerea de cheltuieli de personal se va face în perioada următoare și lucrăm în acest sens, astfel încât prin creșterea vârstei de pensionare, în anii următori să avem o creștere a vârstei de pensionare, ceea ce va însemna economii, pentru ca personalul nu va trebui înlocuit de noi generații. Aceasta este realitatea”, a conchis prim-ministrul Ilie Bolojan.