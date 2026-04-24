Zeci de benzinării Petrom din întreaga țară au rămas fără motorină joi, 23 aprilie, declanșând o criză neașteptată la pompe. Situația a generat panică printre șoferi, iar unii dintre ei au luat măsuri extreme a doua zi, venind pregătiți să își facă provizii serioase de combustibil.

Panica la pompe: Șoferii vin cu bidoanele

Spaima că vor rămâne din nou fără combustibil i-a determinat pe unii șoferi să revină vineri în stațiile de alimentare. Numai că de data aceasta nu au venit doar pentru un plin. Au apărut imagini cu oameni pregătiți cu bidoane și chiar butoaie pentru a-și face rezerve de motorină, de teama repetării scenariului de joi. V-ați fi imaginat, pe bune, o asemenea scenă în România anului 2026?

Gestul lor arată teama instalată în rândul conducătorilor auto.

De ce au rămas benzinăriile fără motorină?

Totul ar fi pornit de la o decizie comercială a celui mai mare operator de pe piața combustibililor. Petrom a redus prețurile, iar vestea s-a răspândit rapid. din acest motiv oamenii au alimentat cu precădere din aceste benzinării, profitând de costul mai mic. Iar cererea uriașă, mult peste estimările zilnice, a golit pur și simplu rezervoarele stațiilor în mai multe zone din țară.

Până la urmă, o veste bună a generat un blocaj neașteptat.

Contextul ieftinirilor masive

Această criză punctuală a avut loc pe fondul unei scăderi generalizate a prețurilor la carburanți. În mai puțin de o săptămână și jumătate, prețurile la pompă au scăzut cu aproximativ un leu pe litru. Dar această ieftinire nu a venit de nicăieri. Ea este, de fapt, efectul combinat a doi factori majori: scăderea accizei (o măsură fiscală cu impact direct în preț) și evoluția favorabilă a cotației internaționale a produselor petroliere.