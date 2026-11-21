Ca să vezi cât păstrezi din venitul unei luni, scazi din banii încasați toate plățile, apoi împarți suma rămasă la venitul net. Ca să vezi dacă averea ta crește, aduni valoarea banilor și bunurilor, scazi datoriile și compari rezultatul la două date.

Un venit mai mare nu înseamnă automat mai multă avere. Banii rămași în cont și creșterea averii sunt două lucruri diferite: poți să nu ai nimic disponibil la sfârșitul lunii, dar să fi redus o datorie.

Cum afli câți bani îți rămân

Pornește de la venitul net încasat, nu de la salariul brut din contract. În rata unui credit, separă partea care reduce datoria, numită principal, de dobândă și comisioane. Toate îți reduc banii disponibili, dar numai plata principalului îți micșorează datoria.

Adună veniturile nete încasate în luna verificată. Scade cheltuielile, dobânzile, comisioanele, principalul achitat și celelalte plăți. Scade banii mutați în economii sau investiții. Nu mai sunt numerar disponibil, dar rămân în averea ta. Împarte numerarul rămas la venitul net și înmulțește cu 100. Acesta este procentul pe care îl mai ai disponibil.

La un venit net de 4.000 de lei, de exemplu, cheltuielile sunt 3.400 de lei, principalul achitat este 450 de lei, iar dobânda este 150 de lei. Dacă nu există alte plăți, rămân 4.000 − 3.400 − 450 − 150 = 0 lei, adică 0% din venit. Totuși, datoria s-a redus cu 450 de lei.

La un venit net de 8.000 de lei, cu cheltuieli de 5.800 de lei, principal achitat de 900 de lei, dobândă de 300 de lei și investiții de 500 de lei, rămân 500 de lei. Calculul este 8.000 − 5.800 − 900 − 300 − 500 = 500 de lei, iar procentul disponibil este 500 ÷ 8.000 × 100 = 6,25%.

Cât ai adăugat averii în aceeași lună

La numerarul rămas adaugi banii mutați în economii sau investiții și principalul achitat din venitul acelei luni. În primul exemplu, suma adăugată averii este de 450 de lei. În al doilea, este de 1.900 de lei: 500 de lei rămași, 500 de lei investiți și 900 de lei din datoria achitată, adică 23,75% din venit. BNR arată că economisirea poate adăuga bunuri și bani sau poate reduce datoriile.

Dobânda și comisioanele nu intră în această sumă. Nici plata unui credit din economii strânse mai demult nu este o nouă acumulare: în luna plății scad atât banii pe care îi aveai, cât și datoria.

Cum verifici dacă averea netă a crescut

Averea netă este valoarea banilor și bunurilor minus totalul datoriilor. Adună numerarul, soldurile conturilor, depozitele, titlurile de stat, investițiile, pensiile private, locuințele și celelalte bunuri cărora le poți da o valoare de piață realistă. Scade apoi soldurile creditelor, sumele datorate pe carduri, leasingul, taxele restante și împrumuturile de la alte persoane.

Tabelul leagă exemplul cu venitul de 8.000 de lei de averea netă. Ca punct de pornire ales doar pentru acest exemplu, persoana are 5.000 de lei în numerar și un credit rămas de 5.000 de lei. După plățile lunii, numerarul crește cu 500 de lei, apar investiții de 500 de lei, iar creditul scade cu 900 de lei. Înlocuiește sumele din tabel cu ale tale, luate la două date.

Ce urmărești La început (lei) La sfârșit (lei) Numerar 5.000 5.500 Investiții 0 500 Total bani și bunuri 5.000 6.000 Datorie 5.000 4.100 Avere netă 0 1.900

În acest exemplu, averea netă crește cu 1.900 de lei, la fel ca suma acumulată din venitul lunii. Cele două rezultate nu vor fi mereu egale: valoarea locuinței sau a investițiilor poate urca ori coborî fără să fi pus bani noi deoparte. Compară averea netă la aceeași zi a fiecărei luni sau la sfârșitul fiecărui trimestru și notează separat schimbările de valoare.

Cât dintr-o mărire de salariu păstrezi

Compară venitul net și numerarul rămas înainte și după mărire. Dacă venitul crește de la 5.000 la 6.000 de lei, iar suma rămasă crește de la 600 la 900 de lei, ai păstrat 300 de lei din cei 1.000 de lei primiți în plus. Calculul este 300 ÷ 1.000 × 100 = 30%; în acest exemplu, ceilalți 700 de lei au mers către cheltuieli.

Dacă din mărire ai cumpărat investiții sau ai achitat mai mult din principalul unui credit, compară și averea netă. O comparație limitată la banii rămași în cont nu ar cuprinde aceste sume.

Ce faci dacă nu îți rămâne nimic

Verifică mai întâi cât din rata creditului a redus datoria. Pentru venituri neregulate, fă socoteala cu suma încasată efectiv în fiecare lună, nu cu un salariu obișnuit. Repetă calculul pentru trei luni și include cheltuielile anuale împărțite la 12; astfel vezi dacă plățile depășesc venitul în mod repetat.

Dacă nu poți acoperi cheltuielile necesare și ratele, contactează creditorul în scris înainte să apară restanțe și cere o soluție pentru plata datoriei. Un credit nou pentru consum nu repară lipsa repetată de bani. Dacă problema cu o bancă sau cu un IFN nu se rezolvă direct, pașii pentru conciliere sunt:

Păstrează dovada că ai încercat să rezolvi problema cu banca sau IFN-ul. Trimite la CSALB cererea, dovada încercării directe, contractul și actele care susțin cererea. După primirea unei soluții propuse, comunică dacă o accepți sau o refuzi în 15 zile.

Procedura CSALB este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile. Ea privește problemele cu bănci și IFN-uri, nu datoriile față de alte persoane.

Întrebări frecvente

Trebuie să economisesc 20% din venit?

Nu. CSALB prezintă 20% ca recomandare, nu ca obligație, și arată că se poate începe și cu 1% sau 2%, dacă suma încape în buget.

Pot avea o locuință și totuși să nu am bani pentru facturi?

Da. Locuința intră în avere, dar nu se transformă repede în bani disponibili pentru cheltuielile curente. Urmărește separat averea netă și banii pe care îi poți folosi acum.

Poate averea netă să fie sub zero?

Da. Se întâmplă când datoriile sunt mai mari decât valoarea banilor și bunurilor.

Pot compara procentul meu lunar cu rata Eurostat?

Nu direct. Procentul din acest ghid pornește de la venitul net încasat într-o lună și arată numerarul rămas; rata Eurostat este o statistică anuală despre economisirea brută a gospodăriilor raportată la venitul lor disponibil brut.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Banca Națională a României, Raport asupra stabilității financiare din iunie 2024; OECD, indicatorul averii nete a gospodăriilor; Banca Centrală Europeană, materialele despre averea gospodăriilor; Eurostat, statisticile despre economisire și metadatele despre venit, consum și avere; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și ALEG, ghidul de educație financiară; CSALB, materialul despre economisire și informațiile despre concilierea financiar-bancară.