O grădină frumoasă în fața blocului poate crește prețul apartamentelor cu până la 25%. Este concluzia unor locatari din Capitală, care investesc chiar și zeci de mii de lei anual pentru a-și amenaja propriul colț de natură. Numai că, nu de puține ori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Investiție de mii de lei, distrusă de un șantier

Primăvara nu aduce bucurie pentru toate asociațiile de locatari. Într-un imobil din Sectorul 2, o lucrare de înlocuire a țevilor de termoficare a lăsat în urmă un peisaj dezolant, distrugând complet grădina îngrijită de oameni. Locatarii spun că au pierdut o investiție de câteva mii de lei. Dar ce te faci când investiția ta dispare, la propriu, peste noapte?

„Au venit, au săpat, ne-au distrus gardul, nu mai există absolut nimic, aşa au lăsat. Au tăiat pomi, au tăiat rădăcini şi foarte mulţi deja au început să se usuce; ne e teamă că la un vânt mai puternic o să cadă”, acuză Costel Matache, președintele asociației de proprietari.

Oamenii sunt revoltați.

„Noi ne-am achitat, noi ne-am ocupat de întreţinerea ei, pe banii noştri, pe apa blocului pe care noi am achitat-o ca şi locatari, cu tot cu investiţia noastră de flori, de gazon şi tot ce a fost, am avut iederă mare, frumoasă, acoperea, era totul o verdeaţă aici. Acum a rămas noroi”, spun locatarii. Firma responsabilă de șantier (care a deschis șantierul) a promis că va aduce terenul la starea inițială, însă de flori se vor ocupa tot oamenii, și tot pe cheltuiala lor.

10.000 de lei pe an pentru o oază de verdeață

În altă parte a orașului, lucrurile stau complet diferit. În Sectorul 3, mai mulți locatari investesc anual 10.000 de lei pentru a avea o grădină de vis în fața blocului. E drept că primesc un ajutor consistent și de la primărie, sub formă de plante și îngrășământ.

„Ne-au dat 14 platani, 4 palmieri, 10 de iarbă de pampas, plus ce cumpărăm şi noi de la asociaţie. Ne ocupăm de tot ce inseamnă grădină adică săpăm, greblăm, udăm grădină. Anul ăsta vrem să cumpărăm 57 de brăduţi, 100 de butaşi de trandafiri ca să-i plantăm”, explică Marius Florin Trăistaru, președinte de bloc în Sectorul 3.

Și efortul se vede direct în buzunar. O grădină îngrijită crește serios valoarea proprietăților. Pe bune, cifrele sunt clare. „De exemplu în zonă se vinde cu 120.000, noi putem să vindem de exemplu cu 135- 150.000, cam așa se duce”, mai spune Trăistaru.

Cât costă și ce plante se potrivesc la bloc

La prima vedere, costurile nu par uriașe. Pentru amenajarea unei grădini de 100 de metri pătrați, investiția pornește de la cel puțin 2.000 de lei, variind în funcție de plantele alese. Însă nu orice plantă se pretează condițiilor din Capitală.

Majoritatea curților de bloc sunt umbrite. Așa că specialiștii recomandă specii de arbori precum frasinul, arțarul sau teiul, care pot crește ușor în astfel de condiții. Pe lângă aceștia, se pot adăuga diverse soiuri de arbuști. Iar pentru a menține umiditatea solului, sunt necesare și plante verzi care să acopere pământul, cum ar fi trifoiul.

Primăriile intră în joc, dar solul e problema

Și în Sectorul 2, primăria oferă sprijin administratorilor de bloc care vor să înverzească spațiul din jur. Procedura e simplă.

„Îţi faci o cerere către dumnealor si la un interval de 2-3 săptămâni vin băieţii si plantează. În general discutăm despre ce aş dori”, povestește Gina Viezure, președinte de bloc în Sectorul 2. Obligația locatarilor? „Să intreţin spaţiul verde. De obicei mă îngrijesc eu, greblez, stropesc la un interval”, adaugă ea.

Dar principala provocare în București este, de fapt, pământul. „Solul este puternic compactat, cum îl numim noi specialiştii, un sol mort. Aşa că trebuie să facem o decompactare mecanică prin săpătură. Prin decompactarea solului vom permite ca apa să se infiltreze mai mult”, avertizează Andreea Răducu, Președintele Asociației Peisagiștilor din București.

Concurs de idei și grădini pe acoperiș

Pentru a găsi soluții, Primăria Sectorului 2 a lansat un concurs de idei pentru grădinile de bloc din zonele Pantelimon și Fundeni, proiectele urmând a fi finanțate din bani europeni și de la bugetul local.

„Avem 37 de echipe de studenţi care s-au inscris la acest concurs. Împreuna cu univ tehnica de constructii vrem să atragem idei din comunitate pe care ulterior noi administraţia locală să le punem în practică”, a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Iar dincolo de grădinile clasice, de la parter, în Capitală a apărut o nouă modă în ultimii doi ani. Tot mai mulți bucureșteni își amenajează grădini direct pe acoperișul blocurilor.