Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Iranul a anunțat că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își pun în aplicare amenințarea de a lovi instalațiile energetice iraniene, un răspuns direct la ultimatumul de 48 de ore dat sâmbătă de Donald Trump.

Ultimatumul de la Washington

Totul a pornit sâmbătă seară. Atunci, președintele american Donald Trump a dat Iranului un termen limită de 48 de ore pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz.

În caz contrar, a amenințat Trump, atacurile aeriene americano-israeliene vor „distruge” centralele electrice ale Iranului.

Răspunsul Teheranului nu s-a lăsat așteptat

Prima reacție de la Teheran a fost una calculată, anunțând că strâmtoarea rămâne deschisă pentru toate navele, mai puțin pentru cele care au legături cu „inamicii Iranului”. Numai ca, la scurt timp, tonul s-a înăsprit dramatic. Comandamentul interarme iranian Khatam al-Anbiya a transmis duminică un comunicat tranșant, precizând că, dacă amenințările SUA vor fi puse în aplicare, Strâmtoarea Ormuz „va fi complet închisă şi nu se va redeschide până când nu vom fi reconstruit centralele electrice distruse”. Mai mult, vor fi țintite și companiile cu acționariat american din regiune, dar și instalațiile energetice din țările care găzduiesc baze militare americane.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a întărit mesajul. „Iluzia ștergerii Iranului de pe hartă arată disperare împotriva voinței unei națiuni care a făcut istorie. Amenințările și teroarea nu fac decât să ne întărească unitatea. Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor, cu excepția celor care ne încalcă teritoriul. Condamnăm cu fermitate amenințările delirante pe câmpul de luptă”, a declarat acesta.

Amenințări în lanț de la oficialii iranieni

Avertismentul este clar.

Iar seria de reacții a continuat. Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe rețeaua de socializare X (cunoscută anterior ca Twitter) că orice atac asupra infrastructurii iraniene va atrage un răspuns pe măsură. „De îndată ce vor fi vizate centralele electrice şi infrastructura ţării noastre, infrastructura vitală, precum şi infrastructurile energetice şi petroliere din întreaga regiune vor fi considerate ţinte legitime şi vor fi distruse ireversibil”, a scris oficialul.

De altfel, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene amenințase deja că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul și cu țările susținătoare ale acestora.

Miza economică uriașă a strâmtorii

Disputa nu este deloc una minoră. Până la urmă, vorbim de o cale navigabilă esențială pentru economia globală.

V-ați gândit ce înseamnă asta pentru prețul la pompă?

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate (GNL). O eventuală blocare ar avea consecințe imediate și severe asupra prețurilor la energie. În acest moment, SUA încă ezită să recurgă la opțiunea riscantă a escortării militare a navelor comerciale, iar președintele Trump nu a reușit, deocamdată, să-și convingă aliații să se implice într-o acțiune militară de securizare a rutei.