Iranul a transmis un nou avertisment dur, anunțând că ar putea viza inclusiv ținte civile din întreaga lume, de la zone turistice la stațiuni de lux. Amenințarea vine într-un context în care milioane de americani se pregătesc de vacanța de primăvară, iar tensiunile din Orientul Mijlociu sunt la cote maxime.

Avertisment fără precedent

Generalul Abolfazl Shekarchi a declarat fără ocolișuri că oficialii americani și israelieni „nu vor mai fi în siguranță”. Într-o intervenție la televiziunea de stat iraniană, acesta a detaliat natura amenințării, vizând direct civilii și locurile publice.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a afirmat Shekarchi. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru siguranța globală? Mesajul este cu atât mai îngrijorător cu cât vine într-o perioadă în care numeroși studenți americani călătoresc pentru vacanța de primăvară. din acest motiv, FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au ridicat deja nivelul de alertă la maxim în cadrul operațiunilor antiteroriste, anticipând posibile represalii iraniene chiar pe teritoriul Statelor Unite.

Tensiuni după atacul din Texas

Iar tensiunile nu sunt doar la nivel declarativ. Acestea au crescut exponențial după un incident grav petrecut la începutul lunii martie, când un bărbat înarmat a deschis focul într-un bar aglomerat din Austin, Texas. Bilanțul a fost tragic: două persoane ucise și alte 14 rănite.

Atacatorul, identificat ca Ndiaga Diagne, un cetățean american de 53 de ani născut în Senegal, a tras asupra clienților și a îndreptat arma către trecători.

A fost împușcat mortal de poliție.

Anchetatorii au descoperit în mașina sa un exemplar din Coran, iar în ziua atacului acesta purta o cămașă inscripționată cu mesajul „Property of Allah”. E drept că o legătură directă nu a fost confirmată, dar aceste detalii (care au alimentat speculațiile privind posibile motivații extremiste) adaugă un nou strat de complexitate situației.

Escaladare în Orientul Mijlociu

Dar situația este mult mai complexă. În februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri cu drone asupra unor ținte iraniene, pe fondul temerilor că Teheranul ar fi pregătit rachete cu rază lungă de acțiune. Operațiunea a dus la eliminarea lui Khamenei, ceea ce a amplificat instabilitatea în regiune. La doar o zi după acele lovituri aeriene a avut loc incidentul armat din Austin.

Iranul a intensificat în ultimele săptămâni atacurile în regiune, iar Pentagonul analizează acum posibilitatea trimiterii de trupe americane suplimentare în Orientul Mijlociu. Numai că aceste planuri contrazic declarațiile recente ale președintelui Donald Trump, care a afirmat public că nu intenționează să trimită forțe terestre în Iran.