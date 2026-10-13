Fondurile dintr-un portofel Ledger pot fi controlate de oricine obține fraza de recuperare din 24 de cuvinte, afișată la configurarea dispozitivului. Un implant identificat într-un aparat vândut prin CryptoBilis captează această frază și o transmite prin rețeaua mobilă. Recomandările companiei diferă în funcție de comerciantul de la care a fost cumpărat dispozitivul și de configurarea lui.

Cumpărătorii de la CryptoBilis au pași diferiți de urmat

Ledger recomandă următoarele măsuri pentru dispozitivele achiziționate de la comerciantul CryptoBilis din Asia de Sud-Est:

Dacă dispozitivul nu a fost configurat, configurarea trebuie oprită înainte de a începe. Cumpărătorul trebuie să contacteze Ledger Support, serviciul de asistență al companiei.

Dacă dispozitivul a fost deja configurat, activele trebuie mutate prompt pe un dispozitiv nou, cu o frază de recuperare nouă.

Pe un dispozitiv cumpărat de la CryptoBilis nu trebuie introdusă sau restaurată nicio frază de recuperare.

Utilizatorii care au pierdut fonduri sau dețin un dispozitiv modificat trebuie să depună o sesizare la autoritățile locale.

Acești utilizatori nu trebuie să trimită dispozitivul nimănui și nici să îl deschidă înainte de a discuta cu serviciul de asistență sau cu poliția.

Potrivit Ledger, CryptoBilis a confirmat că a suspendat vânzarea dispozitivelor companiei pe durata investigației.

Dispozitivele cumpărate din altă parte pot fi inspectate

Pentru cumpărătorii care nu au achiziționat aparatul de la CryptoBilis, Ledger oferă un ghid de inspectare a interiorului. Compania avertizează însă că deschiderea dispozitivului îl poate deteriora și recomandă salvarea prealabilă a frazei de recuperare.

Ledger reamintește că nu îi va suna pe utilizatori, nu le va trimite mesaje directe și nu le va cere fraza de recuperare. Recomandarea de a salva fraza înaintea inspecției nu presupune transmiterea ei către companie.

Implantul citește ecranul în timpul configurării

Ledger, producătorul de portofele hardware cu sediul la Paris, a dezvăluit incidentul vineri, 9 octombrie 2026. Sâmbătă, 10 octombrie, a confirmat prezența implantului în dispozitivul unui utilizator afectat. Marți, 13 octombrie, compania a anunțat pe X descoperirea făcută de Ledger Donjon, echipa sa de cercetare în securitate.

Update from Ledger Donjon on the CryptoBilis investigation 🔽@DonjonLedger is investigating Ledger signers sold by CryptoBilis, a reseller in Southeast Asia, that contained an unauthorized hardware implant. Ledger confirmed this on October 10th for one affected user's signer.… — Ledger (@Ledger) October 13, 2026

Potrivit analizei echipei, componenta neautorizată se află în interiorul carcasei și citește informațiile afișate pe ecran. Când detectează ecranele cu fraza de recuperare, microcontrolerul implantului, componenta care prelucrează informația, descifrează cuvintele și le transmite prin conexiunea mobilă LTE, folosind un eSIM activat, adică o cartelă electronică.

Fraza permite restaurarea portofelului și controlul fondurilor. Implantul urmărește astfel informația afișată la configurare, pe care deținătorul o folosește pentru recuperarea accesului la active.

Ledger precizează că implantul este o componentă separată. Acesta nu modifică Secure Element, componenta securizată a dispozitivului, sau sistemul de operare Ledger și nu alterează tranzacțiile ori semnăturile.

Specter a urmărit furturi suspectate de peste 86 de milioane de dolari

Investigatorul Specter, care urmărește tranzacțiile înregistrate pe blockchain, a identificat furturi suspectate de peste 86 de milioane de dolari pe Ethereum, Tron și Bitcoin. Cifra reprezintă evaluarea investigatorului privind aceste sustrageri suspectate.

Evaluarea lui Specter a fost relatată vineri de Decrypt. Ledger nu a confirmat că suma urmărită de investigator reprezintă pierderile din incidentul dispozitivelor vândute prin CryptoBilis.

Potrivit Ledger, pierderile confirmate în acest incident implică dispozitive vândute prin CryptoBilis. Compania examinează și relatări despre implanturi în alte dispozitive și în alte locuri.

Ledger nu a comunicat câți utilizatori au fost afectați și nici valoarea totală a pierderilor confirmate. Compania spune că, până acum, nu a verificat vreun furt de fonduri legat de un dispozitiv cumpărat de la alt comerciant.

Un utilizator X susține că ar fi găsit două dispozitive Ledger modificate, cumpărate din magazine din Europa. Afirmația sa rămâne distinctă de constatarea companiei asupra aparatului vândut prin CryptoBilis.

Afirmația utilizatorului X despre cele două aparate cumpărate din magazine europene nu a fost verificată independent. Ea nu schimbă, deocamdată, delimitarea făcută de Ledger între pierderile confirmate prin CryptoBilis și relatările pe care încă le examinează.

Echipa Donjon urmează să analizeze dispozitivele pe care le primește și să comunice informații suplimentare pe măsură ce investigația continuă.