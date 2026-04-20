Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ating un nou prag critic, după ce oficiali de la Teheran au transmis că nu vor ceda niciodată controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ebrahim Azizi, o figură proeminentă din politica iraniană, a declarat luni că acest control este un „drept inalienabil” al Teheranului. Prin această rută maritimă strategică tranzitează nu mai puțin de 20% din petrolul consumat la nivel global.

O nouă lege pentru controlul traficului

Un proiect de lege va fi prezentat cât de curând în parlamentul de la Teheran, având la bază un articol din Constituție care vizează mediul, siguranța maritimă și securitatea națională. Iranul vrea să legifereze puterea sa în regiune. Potrivit lui Azizi, fost comandant al Corpului Gardienilor Revoluției islamice (IRGC) și actual președinte al Comisiei pentru securitate națională, lucrurile stau foarte clar. „Iranul va decide în privința dreptului de trecere, inclusiv a permiselor pentru nave de a tranzita strâmtoarea”, a afirmat acesta.

Și cine va aplica această lege? După aprobare, „forțele armate îl vor pune în aplicare”, a adăugat politicianul.

Ormuz, un atu strategic împotriva SUA

Iar miza este uriașă. Azizi, considerat o figură-cheie în parlamentul dominat de curente intransigente, a descris strâmtoarea drept „unul din atuurile noastre pentru a înfrunta inamicul”. Declarația sa reflectă gândirea multor înalți oficiali din noua ierarhie a regimului, care consideră că Iranul a reușit să transforme această rută vitală pentru economia globală într-o armă eficientă în conflictul cu Statele Unite.

Așadar, nu vorbim doar de o simplă declarație politică.

Negocieri de pace în impas

V-ați întrebat ce se întâmplă cu negocierile de pace în tot acest timp? Ei bine, discuțiile programate pentru marți la Islamabad rămân în suspans, în contextul în care armistițiul este pe cale să expire, iar Iranul și SUA se acuză reciproc de încălcarea lui. Până acum, iranienii nu au anunțat dacă vor trimite o delegație în Pakistan.

Criza se agravează pe zi ce trece, mai ales că în acest weekend forțele americane au atacat și capturat o navă iraniană. Citând o sursă anonimă, televiziunea de stat iraniană a transmis că nu există planuri pentru o a doua rundă de negocieri. Motivul? Cererile „excesive și iraționale” ale Statelor Unite, dar și pozițiile lor schimbătoare. E drept că situația e complicată.

Poziția președintelui Pezeshkian

Dar președintele iranian Masoud Pezeshkian pare să aibă o abordare mai nuanțată. Luni, acesta a declarat că „ar trebui utilizate toate căile raționale și diplomatice pentru a reduce tensiunile cu SUA”.

Numai că a adăugat imediat că vigilența și neîncrederea în relațiile cu Washingtonul reprezintă o „necesitate incontestabilă”. Pezeshkian a susținut că blocada americană asupra porturilor iraniene (o mișcare recentă a Washingtonului) arată că SUA se îndreaptă spre „repetarea tiparelor anterioare și trădarea diplomației”.