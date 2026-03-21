Iranul este dispus să sprijine navele japoneze să traverseze Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă absolut esențială pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu acordat agenției japoneze Kyodo și publicat sâmbătă, pe fondul blocajului recent impus de Teheran ca reacție la atacurile efectuate de Israel și SUA.

O strâmtoare deschisă, dar nu pentru toți

Cum vine asta, strâmtoarea e închisă sau nu? Oficialul iranian a clarificat poziția Teheranului. „Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă”, a precizat Araghchi într-un interviu telefonic acordat vineri.

Numai ca lucrurile stau puțin diferit la fața locului. El a subliniat că accesul este restricționat doar navelor „aparținând inamicilor noștri, țările care ne atacă”. În schimb, pentru celelalte state, inclusiv Japonia, calea rămâne deschisă, însă cu o condiție. „Aceste țări trebuie doar să contacteze Iranul pentru a discuta modalitățile de trecere, astfel încât să se facă în condiții de siguranță”, a adăugat șeful diplomației iraniene, citat dintr-o transcriere în persană publicată pe contul său de Telegram.

Dependența Japoniei de petrolul din Golf

Pentru Japonia, situația este critică. A patra economie a lumii este și al cincilea cel mai mare importator de petrol la nivel global. Dependența de Orientul Mijlociu este uriașă, 95% din necesarul său provenind din această regiune. Din acest total, un procent covârșitor de 70% tranzitează fix prin Strâmtoarea Ormuz. V-ați gândit vreodată ce înseamnă ca aproape trei sferturi din energia unei superputeri economice să depindă de un singur punct fierbinte de pe glob?

Rezervele strategice, soluția de avarie

Iar în fața acestui risc, Tokyo a fost forțat să acționeze. Luni, guvernul japonez a anunțat că va folosi rezervele strategice de petrol, o măsură menită să asigure stabilitatea. E drept că rezervele sunt considerabile, putând acoperi consumul intern pentru o perioadă de 254 de zile.

Decizia Japoniei nu este una izolată. Pe 11 martie, membrii Agenției Internaționale a Energiei au convenit să utilizeze propriile stocuri de petrol pentru a calma creșterea prețurilor, declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.

A fost cea mai amplă operațiune de acest fel realizată vreodată.