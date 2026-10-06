Euro a ajuns marți dimineață la 5,3528 lei pe piața interbancară, unde băncile tranzacționează valută, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Luni seară, moneda europeană închisese la 5,3425 lei. Față de acea închidere, leul a pierdut 0,2% în câteva ore.

Datele Bloomberg privind închiderea de luni, preluate de ZF.ro, oferă reperul pentru deprecierea monedei naționale. Mișcarea de marți a venit după o zi de detensionare a pieței, asociată cu decizia agenției S&P de a menține ratingul României, adică evaluarea capacității țării de a-și plăti datoriile.

Calificativul a rămas la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Efectul favorabil al deciziei asupra pieței valutare s-a estompat însă în dimineața următoare.

Randamentele obligațiunilor cresc față de închiderea precedentă

Pentru titlurile de stat românești cu scadența la 10 ani, randamentul a ajuns la 7,35%, în creștere cu 13 puncte de bază față de nivelul de 7,22% de la închiderea anterioară. Randamentul exprimă câștigul raportat la prețul obligațiunii și servește drept reper pentru costul finanțării statului pe piață.

În cursul dimineții, acest indicator a atins și 7,42%, conform datelor Investing.com. Chiar și la acel nivel, a rămas sub maximul de 7,84% consemnat în ultimele 12 luni.

În piața titlurilor de stat, creșterea față de închiderea precedentă era mai mare când randamentul atingea 7,42% decât la nivelul de 7,35%. Cele două valori descriu momente diferite ale aceleiași dimineți, iar vârful intrazilnic rămânea sub maximul ultimelor 12 luni.

Acțiunile energetice susțin creșterea bursei

La Bursa de Valori București, evoluția acțiunilor a fost pozitivă: indicele BET câștiga 0,9% în jurul orei 11:00 și ajungea la 33.962 de puncte. Până la ora 10:50, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni totaliza 21 de milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro.

Creșterea se înscria într-o ședință favorabilă și pentru bursele europene. Indicii DAX și Stoxx 600 avansau cu câte 0,8%, în timp ce FTSE MIB înregistra o apreciere de 1,1%.

Pe piața locală, companiile din energie au susținut avansul indicelui, cu evoluții diferite între emitenți:

Transgaz urca cu 4,8%, până la 86,9 lei pe acțiune.

Nuclearelectrica avansa cu 4,2%, la 61,6 lei pe acțiune.

Romgaz câștiga 2,2% și avea cea mai mare valoare a tranzacțiilor din ședință: 4 milioane de lei, echivalentul a 0,8 milioane de euro.

Electrica înregistra o scădere de 2,1%.

BRD pierdea 1,4%.

Comerțul crește în august peste așteptările analiștilor

Vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut în august cu 2,3% față de iulie și cu 0,1% față de august 2025, potrivit datelor anunțate de INS. A fost primul avans anual din ultimul an, favorizat de baza de comparație, adică nivelul vânzărilor din perioada anterioară folosită ca reper.

Analiștii BCR (Erste Group) anticipaseră o scădere de 2,3%. Aceștia avertizează că salariile reale, adică veniturile salariale ajustate cu evoluția prețurilor, sunt în scădere de 13 luni și se așteaptă în continuare la reducerea vânzărilor pe ansamblul anului 2026.