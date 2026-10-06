RO AI Factory urmărește să reducă barierele care limitează accesul firmelor și cercetătorilor din România la resurse avansate de calcul pentru inteligență artificială (AI), inclusiv pentru start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) are rolul de entitate gazdă a proiectului.

„România nu poate rămâne doar un consumator de inteligență artificială. Avem specialiști și echipe de cercetare care pot dezvolta soluții, dar trebuie să aibă și cu ce să lucreze. Prin RO AI Factory, le vom oferi acces la putere de calcul și sprijin din partea experților. Vrem ca infrastructura să fie folosită, inclusiv de firmele mici, și să vedem rezultatele cercetării aplicate în industrie și în administrație”, a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, în deschiderea reuniunii RO AI Factory Kick-off Meeting.

Reuniunea de lansare, intitulată: „RO AI Factory Kick-off Meeting: Building Romania’s AI Ecosystem”, a avut loc luni, 5 octombrie 2026, la sediul institutului din București, potrivit anunțului oficial al ICI București. Partenerii consorțiului și reprezentanții instituțiilor naționale și europene au discutat implementarea proiectului și integrarea acestuia în rețeaua europeană de AI Factories, infrastructuri și servicii pentru inteligență artificială.

Serviciile vor acoperi dezvoltarea, testarea și validarea soluțiilor

Oferta anunțată pentru viitorii utilizatori cuprinde:

Putere de calcul pentru realizarea și testarea soluțiilor de inteligență artificială.

Instrumente pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

Sprijin tehnic din partea specialiștilor.

Programe de formare pentru utilizatori.

Beneficiarii vizați sunt echipele de cercetare, universitățile, start-up-urile, întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile publice. Acestea vor putea folosi resursele proiectului în toate etapele menționate în anunț: dezvoltarea, testarea și validarea soluțiilor de inteligență artificială.

Activitatea proiectului va fi concentrată în cinci domenii:

Industria și producția.

Securitatea cibernetică.

Științele vieții.

Serviciile publice digitale.

Sistemele autonome.

Consorțiul a discutat organizarea serviciilor și accesul securizat la date

Sesiunea de lucru a partenerilor a vizat coordonarea proiectului, organizarea serviciilor pentru utilizatori și accesul securizat la date. Discuțiile au inclus dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale, organizarea formării, spațiile de colaborare și legăturile cu inițiativele europene și naționale.

Trecerea de la propunerea de proiect la implementare a fost tema sesiunii în care a intervenit Mihnea Moisescu, din partea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit despre locul României în ecosistemul european al inteligenței artificiale. Daniel Surdu, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cercetare, a prezentat perspectiva națională privind inteligența artificială, cercetarea și calculul avansat.

În sesiunea dedicată rețelei europene au intervenit online Christos Datsikas, manager de program pentru infrastructură, și Georgiana Glodeanu-Bosancian, responsabil financiar. Cei doi au reprezentat Întreprinderea comună europeană pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC JU).

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