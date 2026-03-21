Președintele iranian Masoud Pezeshkian a pus pe masă condițiile Teheranului pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Într-o declarație fermă de sâmbătă, acesta cere „încetarea imediată a agresiunii” din partea SUA și a Israelului, alături de garanții clare că astfel de atacuri nu se vor mai repeta în viitor.

Acuzații directe la adresa Washingtonului

Într-o convorbire telefonică purtată cu premierul indian Narendra Modi, liderul de la Teheran a ținut să sublinieze că nu Iranul a „declanşat războiul”. Ba chiar, Pezeshkian a acuzat direct Statele Unite și Israelul că au lansat atacuri „fără justificare şi fără o bază legală”. Discuția vine într-un moment de tensiune maximă în regiune.

Condiții clare pentru pace

Care sunt, mai exact, cerințele? Pezeshkian a fost foarte clar. „Condiţia pentru încetarea războiului şi a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite şi a regimului sionist, precum şi garanţia că aceasta nu se va repeta în viitor”, a declarat președintele iranian. Iar acuzațiile nu s-au oprit aici.

Programul nuclear, mărul discordiei

Liderul de la Teheran a acuzat că atacurile au avut loc în plină perioadă de negocieri asupra programului nuclear iranian, ducând la uciderea unor înalți oficiali militari, dar și a unor civili. Președintele a calificat aceste acțiuni drept „inumane şi imorale”. Dar stai puțin, cum rămâne cu argumentele Washingtonului? Pezeshkian a respins justificările invocate de americani (în special presupusa intenție de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare), reiterând că Republica Islamică are un program strict pașnic și este dispusă să își supună activitățile nucleare supravegherii internaționale.

Reacția Indiei și mizele din Golf

De cealaltă parte, premierul indian Narendra Modi a exprimat îngrijorarea țării sale cu privire la amplificarea tensiunilor. Acesta a susținut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului.

Cifrele vorbesc de la sine.

Șeful guvernului indian a avertizat și asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală. Și a subliniat importanța garantării libertății de navigație în Golful Persic, o aluzie directă la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producția mondială de țiței.

Dincolo de conflictul direct cu SUA și Israel, președintele iranian a subliniat necesitatea consolidării unității între țările din regiune. El a propus chiar crearea unui mecanism regional de securitate, menit să garanteze stabilitatea fără intervenția unor actori externi.