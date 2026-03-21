Tensiunile dintre Iran și Israel ating un nou prag. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a anunțat sâmbătă că sistemele sale de apărare aeriană au lovit un avion de vânătoare F-16 israelian în centrul țării. Numai ca armata israeliană neagă orice avarie și susține că misiunea s-a încheiat cu succes.

Anunțul Gărzilor Revoluționare

Oficialii de la Teheran susțin că acesta este al treilea aparat de zbor israelian doborât în ultimele 22 de zile de conflict. Într-un comunicat oficial, aceștia au oferit detalii precise despre momentul atacului. „Un al treilea avion de vânătoare inamic al regimului sionist, un F-16, a fost lovit la ora 3:45 a.m. (00:15 GMT) în centrul Iranului de sistemele avansate de apărare aeriană ale Forței Aerospațiale a Gărzii Revoluționare”, se arată în declarația citată de agenția Tasnim. Reprezentanții IRGC nu au oferit, e drept, informații despre amploarea pagubelor sau despre locația exactă a aeronavei.

Replica Israelului nu a întârziat

De cealaltă parte, lucrurile stau puțin diferit. Armata israeliană a respins ferm acuzațiile venite de la Teheran. Potrivit oficialilor din Tel Aviv, în timpul unei operațiuni desfășurate în spațiul aerian iranian, s-a detectat lansarea unei rachete sol-aer către un avion israelian. Dar de aici până la o lovitură reușită e cale lungă.

„Echipajul a acționat în conformitate cu procedurile operaționale. Aeronava nu a suferit avarii, iar misiunea a fost finalizată conform planului”, au transmis reprezentanții armatei.

O misiune îndeplinită, așadar.

Peste 200 de aeronave doborâte?

Dincolo de acest incident punctual, Garda Revoluționară plusează cu cifre de-a dreptul spectaculoase. Forțele iraniene susțin că, de la începutul conflictului, au reușit să „intercepteze și să distrugă peste 200 de aeronave inamice, între care drone, avioane cisternă și avioane de vânătoare extrem de avansate”. V-ați gândit vreodată cum ar arăta, pe bune, un cimitir cu 200 de avioane de luptă moderne?

Iar acesta nu este un caz izolat în războiul declarațiilor. Joi, aceleași forțe iraniene au afirmat că au lovit un avion stealth F-35 aparținând armatei americane, folosind un sistem de apărare aeriană „modern”. Autoritățile din Statele Unite au confirmat ulterior că o aeronavă a efectuat o aterizare de urgență la o bază militară din regiune, subliniind însă că totul s-a petrecut „fără incidente” și că pilotul „este în stare stabilă”.