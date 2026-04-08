Irlanda a lansat un program prin care oferă aproape 84.000 de euro celor dispuși să renoveze case abandonate pe insulele sale izolate. Numai că nu este singura țară care plătește oamenii să se mute, pe fondul creșterii costurilor de trai la nivel global, o astfel de schimbare radicală devenind o opțiune pentru tot mai mulți oameni.

Irlanda și insulele sale uitate

Prin programul „Our Living Islands”, lansat încă din 2023, guvernul irlandez încearcă să revitalizeze comunitățile locale de pe insulele izolate. Sprijinul financiar de aproape 84.000 de euro este condiționat de renovarea unei locuințe abandonate și de mutarea permanentă în respectiva comunitate. E drept că nu e pentru oricine, dar oferta este, fără îndoială, tentantă.

Sate fantomă în sudul Europei

În Italia, lucrurile stau puțin diferit, dar scopul este același. Guvernul oferă până la 30.000 de dolari familiilor care aleg să se stabilească în sate mici din Sardinia sau Calabria. Condiția principală este ca localitățile să aibă mai puțin de 2.000 de locuitori, o măsură menită să combată migrația tinerilor către marile orașe.

Pe micuța insulă grecească Antikitera, cu mai puțin de 50 de locuitori, familiile noi pot primi 500 de euro lunar timp de trei ani. V-ați imagina să primiți o sumă lunară doar pentru a locui într-o comunitate liniștită și retrasă?

Și Spania are o inițiativă similară. Programul „Live in Ambroz” din regiunea Extremadura se adresează nomazilor digitali, oferind până la 15.000 de euro celor care se mută și locuiesc acolo pentru cel puțin doi ani. Iar în Croația, orașe mici precum Legrad au mers chiar mai departe, oferind în trecut case la prețuri simbolice. Pe bune, o casă pentru câțiva cenți? Guvernul sprijină și renovarea acestora cu până la 50% din costuri.

Elveția și Japonia: alte reguli, același scop

Dar Elveția vine cu un pachet de condiții stricte. Micul sat Albinen oferă 25.000 de franci pentru fiecare adult și 10.000 pentru fiecare copil dintr-o familie care se mută acolo.

Condițiile sunt însă stricte.

Beneficiarii trebuie să cumpere o proprietate de cel puțin 200.000 de franci și să se angajeze că vor rămâne în comunitate timp de 10 ani (o condiție deloc de neglijat).

Pentru a combate problema suprapopulării în marile orașe, autoritățile japoneze au o altă strategie. Acestea oferă până la 16.000 de euro celor interesați să părăsească aglomerațiile urbane pentru a revigora regiunile rurale ale țării.

Stimulente pentru antreprenori

O abordare complet diferită o are Chile, unde accentul nu este pus pe repopulare, ci pe inovare. Prin programul guvernamental „Start-Up Chile”, antreprenorii pot primi între 15.000 și 80.000 de dolari pentru a-și dezvolta ideile de afaceri în țară. Pe lângă finanțare, programul include și mentorat, scopul final fiind sprijinirea afacerilor care pot aduce plusvaloare economiei locale.