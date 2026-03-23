Un eșec grav al apărării antiaeriene israeliene a dus la rănirea a 47 de persoane sâmbătă seara, după ce o rachetă iraniană a lovit orașul Dimona, periculos de aproape de unul dintre cele mai sensibile obiective strategice ale statului. Armata a confirmat că sistemele au detectat proiectilul și au încercat să-l intercepteze, însă fără succes, o breșă rară care a declanșat o anchetă internă imediată.

Zeci de răniți și case prăbușite

Atacul a lovit o clădire comunitară, iar impactul a fost atât de puternic încât mai multe case vechi din jur s-au prăbușit. Potrivit serviciului de urgență Magen David Adom, victimele prezintă răni de diverse grade. Un băiat de 12 ani se află în stare gravă după ce a fost lovit de schije, în timp ce o femeie a suferit răni moderate din cauza geamurilor sparte. Alte zeci de persoane au fost rănite ușor sau au suferit atacuri de panică, fiind tratate la spitalul din Beersheba.

Martorii descriu scene de haos.

„Racheta a căzut pe o clădire comunitară, iar casele din jur s-au prăbușit. Cei mai mulți erau în adăposturi, asta i-a salvat”, a povestit un localnic. E drept că nu e primul atac, în total peste 100 de israelieni fiind răniți în Arad și Dimona în urma represaliilor iraniene.

O breșă care ridică semne de întrebare

Dar cum a fost posibil ca racheta să treacă? Șeful Statului Major, Eyal Zamir, a ordonat verificări detaliate și a convocat o evaluare de securitate. Ancheta va analiza circumstanțele exacte ale incidentului (de la posibile defecțiuni tehnice până la erori de operare), armata recunoscând eșecul interceptării fără a oferi, deocamdată, alte explicații. În paralel, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut apel la „reținere militară maximă”, subliniind că nu există indicii că instalația nucleară din apropiere ar fi fost afectată.

Teheranul a prezentat atacul drept o acțiune de represalii, ca răspuns la un presupus atac anterior asupra instalației nucleare de la Natanz. Până la urmă, este o nouă etapă a unui conflict tot mai intens.

Un război al rachetelor și dronelor

Iar atacul de la Dimona nu este un incident izolat. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, peste 350 de rachete balistice ar fi fost lansate asupra Israelului, iar aproximativ jumătate dintre acestea au transportat submuniții. Acestea pot elibera zeci de încărcături explozive pe o suprafață extinsă, complicând misiunea apărării. În Cisiordania, patru femei palestiniene au fost ucise de o astfel de rachetă, iar un cuplu în vârstă a murit în Ramat Gan, lângă Tel Aviv, în timp ce încerca să ajungă într-un adăpost.

La rachete se adaugă dronele, multe dintre ele ieftine și produse în masă. Pentru prima dată, numărul alertelor generate de drone a depășit numărul atacurilor cu rachete, punând o presiune suplimentară pe celebrul sistem Iron Dome.

Cât poate rezista scutul defensiv

V-ați întrebat vreodată de ce un sistem atât de lăudat poate fi depășit? Nu-i chiar așa simplu. Deși armata israeliană susține că rata de interceptare rămâne în jur de 90% pentru amenințările care vizează zone populate, atacurile recente au scos la iveală o limitare fizică: saturarea sistemului. Când prea multe rachete și drone vin simultan, din mai multe direcții, capacitatea de reacție este depășită.

Problema este amplificată de costuri. Un interceptor Tamir, folosit de Iron Dome, este estimat la zeci de mii de euro, în timp ce un interceptor Arrow, pentru rachete balistice, poate ajunge la milioane. În contrast, multe dintre dronele și rachetele folosite de Iran sunt vizibil mai ieftine. Această asimetrie economică face parte din strategia Teheranului de a epuiza resursele defensive ale Israelului.

Autoritățile israeliene susțin că nu există o lipsă critică de interceptoare. Și totuși, aprobarea unor achiziții de urgență de sute de milioane de euro indică o presiune reală asupra stocurilor. Unele estimări sugerează că, dacă ritmul atacurilor continuă, anumite baterii ar putea rămâne fără interceptoare în următoarele săptămâni.