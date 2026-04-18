Marcă dispărută în 1934, Itala își anunță revenirea oficială pe 18 mai la Muzeul Național al Automobilului din Torino, cu modele noi „Made in Italy” și un parteneriat esențial pentru a celebra moștenirea sa.

O legendă auto italiană, uitată de zeci de ani, revine în atenție. Puțini își mai amintesc de Itala, dar acest nume va reveni în actualitate pentru pasionații de mașini. Data este stabilită: 18 mai. Atunci, la Muzeul Național al Automobilului din Torino, va fi prezentat publicului larg planul de relansare al mărcii.

Un moment așteptat de pasionați la Torino

Evenimentul de la MAUTO pune capăt zvonurilor care circulau în ultimele luni. Pe 18 mai, vizitatorii vor putea vedea pentru prima dată noua gamă de modele Itala, iar mai multe informații despre acestea vor apărea în perioada următoare.

Relansarea readuce în prim-plan un nume cu greutate pentru industria auto din Italia. Itala, prezentă între 1903 și 1934, revine printr-o inițiativă industrială care pune accent pe valorile autentice „Made in Italy”. Scopul este să readucă la viață un simbol al automobilismului italian, adaptat la cerințele actuale.

Anunțul a fost făcut într-un cadru aparte. Massimo Di Tore, Directorul de Comunicare și Marketing al Itala, a prezentat revenirea mărcii în timpul lansării cărții lui Andrea Gentili, dedicată raidului Beijing-Paris din 1907. Acest moment rămâne unul dintre cele mai importante din istoria automobilului.

Un episod care a marcat lumea auto

Raidul Beijing-Paris din 1907 este și astăzi un reper pentru iubitorii de mașini clasice. Prin contribuția Prințului Scipione Borghese, a jurnalistului Luigi Barzini și a mecanicului Ettore Guizzardi, această expediție a demonstrat lumii progresul tehnologic al vremii. Echipa a câștigat cursa cu un automobil Itala, iar această victorie a intrat în identitatea mărcii.

O legătură care trece proba timpului

Pe lângă prezentarea noilor modele, a fost anunțiat și un parteneriat oficial între Itala și Muzeul Național al Automobilului din Torino. Această colaborare nu se rezumă la evenimentul din mai, ci va continua cu proiecte comune pe termen lung.

Obiectivul este clar: să întărească legătura dintre noul proiect industrial și păstrarea patrimoniului auto italian. Este un pod între inovația de astăzi și gloria de altădată. Muzeul devine astfel un partener cheie în povestea renașterii Itala.

Pentru a evidenția această legătură cu trecutul, la eveniment a fost expusă Itala 35/45 HP, mașina care a participat la raidul Beijing-Paris și care face parte din colecția muzeului. Davide Lorenzone, curatorul muzeului, a prezentat detalii tehnice despre acest model, deschizând capota și explicând procesul de restaurare care a menținut mașina în stare foarte bună de-a lungul anilor.

Restaurarea a fost esențială pentru păstrarea autenticității mașinii, mai ales că aceasta a participat și la alte raliuri istorice. Prezența acestui automobil, simbol al trecutului Itala, a adus un plus de autenticitate evenimentului de lansare.

Un nou drum pentru Itala începe la Torino

Revenirea Itala nu înseamnă doar lansarea unor modele noi. Este și despre readucerea la viață a unui simbol al pasiunii pentru mașini. Noul proiect promite să îmbine tradiția cu tehnologia actuală, punând accent pe calitate și pe valorile „Made in Italy”.

Parteneriatul cu Muzeul Auto din Torino oferă credibilitate și ancorează noul început în rădăcinile istorice ale mărcii. Inițiativele comune care vor urma pot juca un rol important în consolidarea imaginii Itala.

Toți ochii sunt acum pe data de 18 mai. Prezentarea de la Torino va aduce primele detalii despre noile modele și despre direcția pe care o va urma Itala. Cum vor arăta aceste mașini? Ce tehnologii vor integra? Răspunsurile vor începe să apară curând.

Dacă proiectul va avea succes, Itala ar putea readuce farmecul auto italian în actualitate. Povestea renașterii abia începe, iar viitorul pare să ofere noi oportunități pentru această marcă legendară.