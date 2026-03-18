Khamenei cere răzbunare după moartea a 3 înalți oficiali iranieni

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis miercuri un mesaj tranșant în memoria lui Ali Larijani, șeful consiliului de securitate al țării, ucis marți într-un atac revendicat de Israel. Este doar al doilea mesaj public al lui Khamenei de la preluarea funcției, iar liderul încă nu a apărut oficial în fața publicului, comunicând doar în scris.

Un mesaj dur de la noul lider

Într-un mesaj transmis agenției de presă Tasnim chiar în ziua funeraliilor lui Larijani, noul lider suprem a fost lipsit de echivoc. „Fără îndoială, asasinarea unei astfel de personalităţi demonstrează importanţa sa şi ura duşmanilor islamului faţă de el”, a declarat Mojtaba Khamenei. Avertismentul său a fost direct și amenințător, vizând nu doar acest caz, ci și alte atacuri similare.

Mai mult, el a adăugat că „Orice sânge vărsat are preţul său, iar criminalii care i-au ucis pe aceşti martiri vor trebui să-l plătească în curând”. Dar ce înseamnă, mai exact, acest „în curând”?

Și totuși, Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcție acum mai bine de o săptămână, a rămas o prezență invizibilă. Primul său mesaj a fost citit acum câteva zile la televiziunea națională, fără ca el să fie prezent.

Funeralii de stat la Teheran

Miercuri, la Teheran, au avut loc funeraliile lui Ali Larijani, considerat cel mai înalt oficial iranian din domeniul securității naționale. Acesta era văzut ca unul dintre principalii decidenți ai țării, având un rol cheie în reprimarea protestelor anti-regim din ianuarie, dar și în planificarea tranziției post-Khamenei (tatăl).

O demonstrație de forță.

Televiziunea iraniană a difuzat imagini cu mulțimi numeroase adunate în Piața Enghelab, fluturând steaguri iraniene. Oamenii purtau bannere cu chipurile lui Larijani și ale lui Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij, si ucis într-un atac israelian. Sicriele lor au fost transportate prin piață pe un camion uriaș, alături de cele ale zecilor de marinari iranieni uciși când nava lor a fost torpilată de Statele Unite (un incident petrecut la începutul lunii în largul coastelor Sri Lankăi).

Președintele confirmă încă două decese

Numai că lista pierderilor la nivel înalt nu se oprește aici. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a confirmat miercuri decesul ministrului Informațiilor, Esmail Khatib. Moartea sa fusese anunțată anterior de Israel ca fiind rezultatul unui „atac de precizie” la Teheran. Pe bune, o lovitură grea pentru cabinetul său.

Într-o postare pe platforma X, președintele a scris: „Asasinarea laşă a dragilor mei colegi Esmail Khatib, (înaltul oficial de securitate naţională), Ali Larijani şi (ministrul apărării) Aziz Nasirzadeh, împreună cu unii dintre membrii familiilor lor şi echipa care îi însoţea, ne-a lăsat cu inima frântă”.

Pezeshkian a continuat, transmițând un mesaj poporului. „Transmit condoleanţe marelui popor iranian pentru martiriul a doi membri ai cabinetului, al secretarului Adunării Populare şi al comandanţilor militari şi ai Basij. Sunt sigur că drumul lor va continua mai puternic ca înainte”.

Israelul l-a ucis pe Larijani într-un atac aerian marți. Iar ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, fusese ucis pe 28 februarie, chiar în prima zi a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.