Kremlinul îi dă noi puteri lui Putin pentru a trimite trupe în afara Rusiei

Rusia face un nou pas care stârnește îngrijorare pe plan internațional. Kremlinul, prin Ministerul Apărării, pregătește o modificare legislativă menită să extindă atribuțiile președintelui Vladimir Putin de a trimite trupe în afara granițelor, pretextul oficial fiind protejarea cetățenilor ruși. Pentru criticii regimului, nu este vorba despre o simplă modificare, ci despre o mișcare calculată care ar putea legitima viitoare acțiuni militare.

Pretextul „protejării cetățenilor”

V-ați întrebat vreodată cum poate fi justificată legal o intervenție militară? Proiectul elaborat de Ministerul Apărării al Rusiei vizează modificarea legislației privind cetățenia și apărarea. acesta ar permite utilizarea forțelor armate „extraterritorial” pentru a proteja cetățeni ruși în situații precum arestări, procese sau alte acțiuni legale în străinătate. Asta include inclusiv cazuri decise de instanțe internaționale pe care Moscova nu le recunoaște.

Formularea este suficient de largă încât să ofere autorităților un instrument flexibil de intervenție.

Un tipar deja cunoscut

Iar pentru analiști, măsura nu este deloc o surpriză, ba chiar urmează un model bine cunoscut al Kremlinului. Nu de puține ori, Rusia a invocat protejarea „compatrioților” pentru a-și justifica intervențiile militare. În Georgia, de pildă, Moscova a distribuit pașapoarte în regiunile separatiste înainte de conflictul din 2008. Apoi, în Ucraina, a folosit argumente similare în timpul anexării Crimeei în 2014 și, ulterior, în Donbas. Această abordare se înscrie perfect în doctrina „Russkiy Mir”, prin care Kremlinul își asumă rolul de protector al vorbitorilor de limbă rusă, indiferent unde s-ar afla aceștia.

Kasparov: „Baza legală este deja pregătită”

O voce critică fermă este cea a fostului campion mondial la șah și opozant politic Garry Kasparov. Acesta consideră că inițiativa nu este una izolată, ci parte a unei strategii mult mai ample, gândită în detaliu. „Pentru Putin, totul trebuie să pară acoperit de reguli. Este clar că baza legală pentru o posibilă agresiune, inclusiv împotriva NATO, este deja pregătită”, a declarat el.

Scenarii hibride, nu un război clasic

Dar hai să vedem cum arată o astfel de agresiune. Kasparov atrage atenția că riscul nu constă neapărat într-o invazie convențională de amploare. În opinia sa, scenariile cele mai probabile includ atacuri cu drone, sabotaj sau operațiuni speciale – forme de presiune care pot destabiliza o țară fără a declanșa un conflict direct, de mari proporții. „Nu vorbim despre sute de mii de soldați. Dar câteva mii de drone sau forțe speciale pot crea deja o situație complet diferită”, avertizează acesta.

Potrivit lui Kasparov, evoluțiile din Ucraina sunt esențiale pentru a înțelege momentul. Rezistența ucraineană pune presiune pe Kremlin, iar în lipsa unor succese clare, regimul ar putea căuta noi direcții de acțiune. „Dacă lucrurile nu evoluează cum dorește dictatura, are nevoie de un nou obiectiv, de o nouă criză care să distragă atenția”, spune el.

Numai că, în realitate, spun criticii, aceste modificări legislative nu limitează puterea lui Putin, ci doar o formalizează. Pentru Kremlin, legea funcționează ca o justificare prealabilă – o „fațadă legală” (deja testată în trecut) înaintea unor acțiuni luate deja în calcul. În acest context, noile prevederi sunt văzute nu ca un instrument de protecție a cetățenilor, ci ca o extindere periculoasă a opțiunilor pentru intervenții militare viitoare, inclusiv în state cu populații rusofone.