Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială vor primi un sprijin lunar de 3.168 de lei dacă studiază sau au un loc de muncă. Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care extinde acest drept până la vârsta de 26 de ani, corectând o inechitate legislativă anterioară.

Actul normativ vizează toți tinerii care au părăsit sistemul, inclusiv pe cei care au făcut acest pas înainte de modificările legislative din 2023. Potrivit Digi24, noua reglementare își propune să ofere un ajutor concret celor care au crescut în centre de plasament și trebuie să se integreze în societate după împlinirea vârstei de 18 ani.

Cine primește ajutorul și ce sumă este alocată

Legea se adresează tinerilor care au părăsit formele de protecție instituțională și care pot demonstra că își continuă studiile sau sunt angajați. Sprijinul financiar se acordă până la împlinirea vârstei de 26 de ani, cu condiția menținerii acestui statut. Valoarea indemnizației este stabilită la 4,8 ori valoarea indicatorului social de referință (ISR).

Pentru anul 2026, valoarea ISR este de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația lunară ajunge la 3.168 de lei. Această sumă este menită să îi ajute pe tineri să își acopere cheltuielile de bază în perioada de tranziție spre o viață independentă.

O lege corectată pentru a elimina discriminarea

Inițiatorii proiectului au explicat că legislația adoptată în octombrie 2023, deși introducea acest sprijin, nu se aplica retroactiv. Astfel, tinerii care părăsiseră sistemul înainte de acea dată erau excluși de la beneficiu, chiar dacă îndeplineau aceleași condiții. Noua lege elimină această discriminare.

„Indemnizațiile se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare. Beneficiază de aceste indemnizații toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială și care întrunesc condițiile legii”, se arată în proiectul adoptat. Modificarea asigură respectarea principiului egalității de tratament pentru tinerii aflați în situații similare.

Care este parcursul legislativ al proiectului

Proiectul de lege a fost votat în plenul Camerei Deputaților cu 282 de voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o singură abținere, în timp ce trei deputați nu au votat. Camera Deputaților a fost for decizional, după ce actul normativ fusese adoptat anterior și de Senat.

După votul final din Parlament, legea va fi trimisă președintelui pentru promulgare. Ulterior, ministrul Muncii are la dispoziție un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare pentru a stabili prin ordin procedura exactă de acordare și plată a indemnizației.