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Lege nouă în Senat: Amenzi de până la 500 de lei pentru minorii care fumează

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Lege nouă în Senat: Amenzi de până la 500 de lei pentru minorii care fumează

Minorii care fumează sau vapează în spații publice, inclusiv în parcuri sau pe stradă, ar putea fi amendați cu până la 500 de lei. Un nou proiect de lege, intrat în dezbaterea Senatului, propune reguli mai stricte atât pentru tineri, cât și pentru adulți, vizând toate produsele din tutun sau înlocuitori.

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Propunerea legislativă urmărește interzicerea completă a fumatului pentru minori în orice spațiu public, fie el închis sau deschis. Potrivit publicației Adevarul, inițiativa aduce clarificări legislative și extinde interdicțiile actuale pentru adulți la dispozitivele de vapat și cele cu tutun încălzit, folosite în interior.

Ce prevede legea pentru minori: amenzi de până la 500 de lei

Legislația actuală conține o formulare neclară, care menționează că „elevii din unitățile de învățământ” nu au voie să fumeze. Mai mulți parlamentari propun acum eliminarea acestei ambiguități și stipulează clar că minorii nu vor mai avea voie să fumeze sau să consume produse similare în niciun spațiu public. Interdicția se aplică tuturor produselor pe bază de tutun sau înlocuitorilor, conform informațiilor citate de Stirile ProTV. Tinerii care nu respectă regula riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei sau pot primi un avertisment.

Reguli noi și pentru adulți: Vapatul, interzis în spații închise

Proiectul aduce modificări și pentru persoanele majore. În prezent, legea interzice fumatul în spațiile publice închise, dar inițiativa parlamentarilor propune ca această interdicție să se aplice tuturor produselor care conțin tutun și înlocuitorilor, inclusiv celor pe bază de vapori. Astfel, utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor cu tutun încălzit ar urma să fie interzisă în interior, la fel ca țigările clasice.

Inițial, proiectul conținea o prevedere mult mai dură, care le-ar fi interzis și adulților să fumeze în spații publice deschise. Această secțiune a fost însă eliminată din propunere după ce a primit mai multe avize nefavorabile.

Care este parcursul legislativ al proiectului

În acest moment, proiectul de lege se află în analiza comisiilor de specialitate din Senat. După ce va trece de votul senatorilor, propunerea legislativă va ajunge la Camera Deputaților. Aceasta din urmă este for decizional, ceea ce înseamnă că votul deputaților va stabili forma finală și intrarea în vigoare a noilor reguli.

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