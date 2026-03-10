Leo Doană revine pe banca ACSM Reșița după demisia lui Flavius Stoican

Leontin Doană, o figură emblematică a fotbalului reșițean, preia din nou funcția de antrenor principal la ACSM Reșița. Schimbarea pe banca tehnică vine într-un moment dificil pentru club, imediat după ratarea calificării în play-off-ul Ligii 2, obiectiv care a dus la plecarea lui Flavius Stoican.

Anunțul oficial a fost făcut marți, 10 martie 2026, de către clubul din Valea Domanului, confirmând informațiile apărute anterior. Potrivit Prosport, Leo Doană, în vârstă de 56 de ani, făcea deja parte din structura clubului, ocupându-se de pregătirea echipei U18.

Ce a declanșat schimbarea de pe banca tehnică

Decizia de a schimba antrenorul a fost o consecință directă a rezultatelor recente. ACSM Reșița a ratat accederea în play-off-ul Ligii 2, un eșec care a condus la despărțirea de Flavius Stoican. Acesta a părăsit echipa după o perioadă de peste doi ani și jumătate la conducerea tehnică, timp în care a încercat să construiască un lot competitiv.

Prima reacție a noului antrenor: „M-a convins să revin”

Clubul a oficializat numirea printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Începând de astăzi Leontin DOANĂ este noul antrenor al echipei noastre!”, a transmis ACSM Reșița. Mesajul a fost însoțit de o primă declarație a noului tehnician, care a explicat motivele revenirii sale la echipa de seniori.

Leontin Doană a dezvăluit că discuția cu președintele clubului a fost decisivă. „După o discuție cu președintele Cristian Bobar, acesta m-a convins să revin la echipa mare. Sunt bucuros și am încredere totală în jucătorii pe care îi am și sunt convins că împreună avea vom rezultate bune!”, a afirmat noul antrenor al formației roș-negre.

O legendă locală pentru un moment dificil

Leo Doană nu este la prima experiență pe banca echipei de seniori din Reșița. El a mai condus formația din Valea Domanului în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019. Cunoscut ca o legendă a fotbalului local, Doană este și tatăl fotbalistului Ianis Doană, care s-a transferat în vara precedentă de la Reșița la Steaua București. Acum, el revine cu misiunea de a redresa echipa în play-out-ul Ligii 2.