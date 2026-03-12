Pilotul de la Ferrari, Lewis Hamilton, pare mai îndrăgostit ca niciodată la 41 de ani. Apropiații cuplului dezvăluie eforturile pe care sportivul le face pentru a menține vie relația cu femeia de afaceri Kim Kardashian, chiar și de la mii de kilometri distanță. Lucrurile par foarte serioase.

Un cuplu sub lumina reflectoarelor

Apariția celor doi la Super Bowl 2026 a confirmat zvonurile care circulau de ceva vreme. Nu s-au mai ferit de ochii lumii. Ba chiar, au petrecut recent un weekend de poveste într-o locație specială din nordul Angliei, departe de agitație și de blițurile paparazzilor.

O sursă din anturajul lor a oferit detalii despre dinamica relației. Se pare că pilotul britanic este complet cucerit de fosta soție a lui Kanye West. „Le merge de minune și sunt foarte fericiți. Lewis este îndrăgostit nebunește, iar cei apropiați cred că și-a găsit în sfârșit sufletul pereche. La urma urmei, așteaptă de peste un deceniu fata visurilor sale și este înnebunit după ea”, a spus o persoană care a dorit să rămână anonimă.

Dragoste la distanță

Provocarea majoră pentru ei este distanța. În prezent, Hamilton se află în China, unde concurează la Marele Premiu al Australiei. Cum gestionează situația? Pilotul o sună constant pe Kim pe FaceTime, încercând să scurteze distanța care îi separă de Statele Unite, unde vedeta a rămas.

Determinarea pare să fie cuvântul de ordine în acest cuplu. „Amândoi sunt hotărâți să reușească, indiferent de distanță și de angajamentele lor respective. Și având în vedere că relația lor a început inițial ca prieteni, cei care îi cunosc bine cred că ar putea fi ultima pentru amândoi”, a declarat aceeași sursă.

Următorul pas în relație

Deși lucrurile avansează rapid, cuplul nu grăbește etapele. Au vrut mai întâi să se cunoască mai bine. „Au luat o pauză de la programul lor încărcat pentru a petrece timp împreună și a se cunoaște mai bine. Lucrurile merg bine, iar Kim s-a bucurat foarte mult de timpul petrecut cu Lewis , chiar dacă încă o iau încet”, a adăugat un alt apropiat.

Un pas important se conturează la orizont. Chiar dacă pilotul, care a concurat pentru McLaren între 2007 și 2012, nu i-a cunoscut încă pe cei patru copii ai vedetei, Kim Kardashian este pregătită să facă această mutare. Se pare că este convinsă de seriozitatea sportivului.

Felul în care Hamilton o curtează constant pare să fi dat roade. Femeia de afaceri a început să lase garda jos și este mult mai relaxată în preajma lui. Cei din jurul ei consideră că merită să fie iubită, iar sportivul britanic pare să se asigure că este tratată neasteptat.