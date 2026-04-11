Cei care au lăsat cumpărăturile de sărbători pe ultima sută de metri au avut parte de o surpriză de proporții. Cozonacul, drobul sau carnea de miel s-au ieftinit chiar și cu 50%, comercianții încercând cu orice preț să nu rămână cu marfa sezonieră pe rafturi. Așadar, masa de sărbătoare a costat serios mai puțin pentru românii întârziați.

Prețuri tăiate la raft

Reducerile au fost vizibile în majoritatea marilor magazine. Cine a ajuns la cumpărături a putut constata că prețurile la produsele tradiționale au scăzut dramatic. „Găsim în supermarketuri cozonac mai ieftin. De la 55 de lei, costă acum 41 de lei”, a explicat un reporter aflat la fața locului. Iar acesta nu a fost un caz izolat.

Drobul s-a vândut cu 20% mai ieftin, prețul coborând de la 37 de lei la doar 29 de lei. La brânza de vaci, esențială pentru pască, reducerea a fost și mai mare, de 35%. Nici carnea de miel nu a scăpat de tăierile de preț. Un cumpărător a remarcat imediat diferența: „Am ajuns la un lanț de magazine, a rămas mielul la 35. De la 46-49. De ce nu l-au vândut cu prețul ăla ca să scape de toată marfa?”.

Promoțiile au fost confirmate și de alți clienți. „Nu am avut timp și sunt pe ultima sută de metri”, a recunoscut o doamnă grăbită. Întrebată dacă se așteaptă la promoții, a răspuns fără să ezite: „Din câte știu eu, da! Am luat legătura de usturoi, un leu.”

Ofertele din online au explodat

Și în mediul online situația a stat la fel, ba chiar cu reduceri mai agresive. Reprezentanta unui supermarket online, Elena Filip, a confirmat strategia. „Reducerile astăzi sunt până la 50%. […] Există 20% reducere la o serie de produse, carne de miel sau ouă, și reduceri de până la 50%”, a declarat aceasta.

Pe bune, v-ați fi așteptat la așa ceva?

Nu toți comercianții au intrat în jocul reducerilor

Numai că lucrurile nu au stat la fel peste tot. Unii comercianți, în special cei din băcăniile mici, și-au calculat stocurile atât de bine încât au vândut tot înainte de a fi nevoie să scadă prețurile. Pentru ei, riscul de a rămâne cu produse specifice (cum ar fi pasca sau drobul) pe stoc era prea mare.

„S-a terminat și drobul, și telemeaua de oaie proaspătă. Mai am o singură pască. […] A treia zi de Paște redeschidem. E marfă proaspătă, avem termen de valabilitate 30 de zile pe ea”, a spus un comerciant mulțumit. Strategia este confirmată și de Adrian Dăncilă, proprietarul unei băcănii: „Calculăm mai bine să rămânem fără, pentru că sunt produse de Paște, care după aceea nu se mai caută. Pasca, drobul. Mai bine le terminăm decât să rămânem cu ele pe stoc”.

Ce se întâmplă cu marfa nevândută

Dar ce se întâmplă cu produsele care, în ciuda reducerilor, tot nu se vând? Soluțiile sunt, în general, două: fie sunt transformate în produse procesate, fie sunt donate. Marile lanțuri de magazine au parteneriate solide cu organizații non-guvernamentale.

„Ceea ce nu se vinde este preluat de un ONG cu care colaborăm. Vine în fiecare seară, ridică produsele care se află în ultimele zile de valabilitate și le distribuie în împrejurimile București-Ilfov către familii nevoiașe”, a explicat Elena Filip.

Pentru cei care nu au apucat să profite de oferte, veștile nu sunt tocmai bune. „Magazinele s-au închis la ora 18. Mâine, toate supermarketurile vor fi închise. Abia de luni ne vom putea întoarce la cumpărături. Luni, supermarketurile vor avea program redus. Iar de marți revine la normal”, a concluzionat un reporter.